La red de psicólogos clínicos se afianza en la atención primaria, con 28 profesionales
REDACCIÓN / LA VOZ
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El Sergas atendió 217.000 consultas de salud mental durante los seis primeros meses del año, de las que más de un tercio, 80.000, fueron de la especialidad de psicología31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Para hablar de salud mental hay que hablar de la pandemia. No por el coronavirus, sino por la mayor conciencia que creó en la población. Fue algo más que una crisis sanitaria, marcó un antes