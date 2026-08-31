Pontón acusa al Gobierno de «non estar á altura» en la crisis de Ceuta

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Xoán Rey | EFE

La líder del BNG, Ana Pontón, consideró este lunes que el Gobierno central «non está á altura» ante la crisis migratoria de Ceuta. Durante una rueda de prensa posterior a la primera reunión de la executiva del Bloque tras la vuelta del verano, la portavoz lamentó que se vulneren los «dereitos humanos» sin respetar las «mínimas cuestións de humanidade», por lo que avisó de que la gestión del Ejecutivo «non pode contar co apoio» de la organización que lidera. «É algo que hai que denunciar e dicir con toda a claridade», expuso.

Pontón censuró también que «a dereita e a extrema dereita» busquen que la crisis «se cronifique» para así «facer partidismo» y «alimentar as críticas de odio e xenofobia». Además, criticó el «oportunismo do PP» por afirmar que busca «solidarizarse con Ceuta» mientras que «non quere ser unha solución», y recalcó: «Calquera persoa, se ten corazón e é humana, non pode mirar para outro lado cando hai nenos e nenas na situación na que están neste momento. E cando un goberno non ten corazón, non podemos esperar nada». Sobre el papel de Marruecos, vio «imposible» que este movimiento «se puidese facer sen a colaboración» del país y exigió explicaciones.

Coste de vida como prioridad

La primera reunión de la executiva nacional del BNG sirvió para poner el coste de la vida como la principal prioridad del nuevo curso político. «Vivir en Galiza é cada vez máis caro», lamentó Ana Pontón. Ante unos ingresos que «non medran ao mesmo ritmo que os prezos» y que ponen «contra as cordas» a ciudadanos y empresas, propuso un plan de choque de 400 millones de euros. El objetivo central de la formación pasa por «poñer a galegos e galegas no centro do debate político e aportar solucións aos problemas que lle afectan directamente ao seu día a día».

Para responder a esta situación, el Bloque planteó diversas medidas sociales, como la regulación de las viviendas de uso turístico, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y el fomento de un bono de transporte gallego. La propuesta incluye además recuperar la gratuidad de los libros de texto, junto a ayudas directas a los sectores productivos afectados por el encarecimiento de los suministros básicos.

La segunda prioridad de los nacionalistas para esta temporada radica en lograr más recursos para Galicia, con el foco puesto en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que definió como «un dos debates económicos máis importantes das últimas décadas». Pontón acusó al Gobierno autonómico de deslealtad por «rexeitar a quita de 4.000 millóns de euros de débeda galega» y «boicotear a transferencia da AP-9», por lo que denunció que «Madrid manda, Rueda obedece e Galiza perde». Frente a esto, reafirmó la defensa de un concierto económico propio que permita la recaudación total de los tributos mediante una negociación bilateral con el Estado.

La portavoz nacional abordó la «emerxencia» lingüística del gallego e instó a Alfonso Rueda a diseñar «un verdadeiro plan para reverter esta situación». Reclamó también la derogación del «decreto da vergoña» para lograr un marco que convierta la enseñanza «nun motor de galeguización e non nun espazo de exclusión para a nosa lingua».