La experiencia de usar los AVE en la media distancia ya se probó con éxito en Castilla y León

L. Neves Fonseca, P.G. LA VOZ

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Un AVE de la serie 106 circulando por las inmediaciones de la estación de Santiago, en una foto de archivo.
Un AVE de la serie 106 circulando por las inmediaciones de la estación de Santiago, en una foto de archivo. XOAN A. SOLER

Renfe tiene previsto implementar los trenes del servicio de alta velocidad a Madrid en el trayecto del eje atlántico a partir del próximo 11 de septiembre

01 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Previsiblemente, el próximo 11 de septiembre los trenes de la serie 106 de Talgo que se utilizan en los servicios de AVE a Madrid se empezarán a emplear en la línea de media distancia que

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