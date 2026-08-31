La experiencia de usar los AVE en la media distancia ya se probó con éxito en Castilla y León
LA VOZ
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Renfe tiene previsto implementar los trenes del servicio de alta velocidad a Madrid en el trayecto del eje atlántico a partir del próximo 11 de septiembre01 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Previsiblemente, el próximo 11 de septiembre los trenes de la serie 106 de Talgo que se utilizan en los servicios de AVE a Madrid se empezarán a emplear en la línea de media distancia que