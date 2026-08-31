Eurocontrol niega ser responsable de los permisos a los vuelos en Galicia de Flyyo
VIGO / LA VOZ
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Aena achacó a la organización europea la concesión de sus derechos de operación. Los pilotos alertan sobre las compañías con aviones alquilados01 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, rechaza haber tomado parte en la autorización o concesión de permisos para operar en España a Flyyo, la aerolínea rumana propietaria del avión que