Eurocontrol niega ser responsable de los permisos a los vuelos en Galicia de Flyyo

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

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XOAN A. SOLER

Aena achacó a la organización europea la concesión de sus derechos de operación. Los pilotos alertan sobre las compañías con aviones alquilados

01 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, rechaza haber tomado parte en la autorización o concesión de permisos para operar en España a Flyyo, la aerolínea rumana propietaria del avión que

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