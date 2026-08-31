Besteiro exige a la Xunta planificación global contra la sequía y no limitarse a «confiar en que chova»

Besteiro, segundo por la izquierda, en la presa de Baíña, en Baiona. PSDEG-PSOE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió este lunes al Gobierno de Alfonso Rueda una planificación seria y global para garantizar el abastecimiento de agua en la comunidad. «O único que parece non entender que temos un problema real de auga é o Goberno do Partido Popular», advirtió durante una visita al embalse de Baíña, en Baiona, donde resaltó que «confiar en que chova non é unha política de abastecemento».

En su recorrido, en el que estuvo acompañado por representantes socialistas locales y autonómicos, Besteiro expuso los problemas de este municipio pontevedrés, que triplica su población en verano a causa del turismo. Ante esta situación, el dirigente denunció que la respuesta de los populares pasa por esperar por la lluvia y señaló que dicen que «xa choverá ou que a culpa é dos concellos».

El líder socialista habló de una situación alarmante, con 32 municipios gallegos en estado de alerta o escasez severa y otros 59 en prealerta. Todos ellos se encuentran en la demarcación Galicia-Costa, por lo que remarcó que los problemas ocurren «baixo a responsabilidade directa de Augas de Galicia». Además, recordó que la falta de precipitaciones dejó de ser una excepción y lamentó la gravedad del escenario: «Isto non é unha anécdota do verán do 26. Vén para quedarse e cada ano vai a peor».

Besteiro incidió en los efectos de un cambio climático que, según apuntó, la derecha se niega a admitir, y subrayó que «isto é unha evidencia que Galicia debe asumir dunha vez: o país non vai ser o paraíso da auga». Alertó del grave impacto económico que la sequía provoca en el campo, con pérdidas en forrajes que el sector cifra en más de 164 millones de euros hasta principios de agosto y que afectan directamente a los costes de las explotaciones de leche.

El secretario xeral propuso un plan global de captación y distribución que incluya el tratamiento y pensado para el conjunto del territorio. Esta iniciativa contempla una mirada metropolitana que abarque todos los usos del agua, desde el doméstico hasta el industrial, el turístico y el agroganadero, apuntó.

El líder de los socialistas gallegos reclamó también que al menos el 50 % de lo recaudado por el canon del agua regrese a los ayuntamientos y áreas metropolitanas para renovar las redes de distribución.