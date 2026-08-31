Aumentan las pernoctaciones fuera del sistema hotelero de Galicia

Camping de Baiona durante la temporada estival CAMPINGS DE ESPAÑA | EUROPAPRESS

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó ayer los datos de ocupación de alojamientos turísticos. Galicia registró en el mes de julio 862.329 pernoctas extrahoteleras (apartamentos turísticos, albergues, cámpings y casas rurales), lo que implica un aumento del 4,6 % respecto al mismo mes del año pasado.

A pesar del incremento del número de noches, el porcentaje de turistas que han llegado al territorio gallego ha descendido un 10 %, lo que se traduce en 308.874 visitantes, 33.000 menos que el año anterior. A nivel estatal las noches de estancia en las casas rurales han crecido un 4 %. Galicia ha sido el destino favorito de este tipo de alojamientos con más de 151.000 pernoctaciones.

El presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, detalle la parte menos visible de un dato tan positivo como el aumento de pernoctas de los visitantes: «Se pernocta más y se consume menos, a la hora de gastar, el ticket medio ha bajado». Por su parte los hoteles no han tenido unos números tan positivos como otro tipo de alojamientos pero, a pesar de ello, Pardal no prevé ningún cambio por parte de este sector: «La calidad de los hoteles es muy distinta a la de los establecimientos extrahoteleros, y yo creo, y estoy convencido, de que los hoteleros van a seguir manteniendo el precio porque cada uno da una serie de características distintas al tipo de cliente que los escoge». La forma en la que la gente pasa sus vacaciones está cambiando, y el presidente del Clúster de Turismo de Galicia asegura que «hay un cambio estructural en el turismo» y que con el tiempo «va a ir al alza debido a que cada vez hay más gente que viaja».

La gerente del cámping Los Manzanos, Mercedes Campaña, cuenta cómo este verano sí ha notado un incremento de pernoctas en la estancia de los huéspedes. «En los bungalós, por ejemplo, en verano, la estancia mínima ya son 7 noches aunque hubo huéspedes que esta temporada se quedaron entre diez y doce». Campaña también revela como algunos clientes durante su estancia hacen cambios en su itinerario vacacional de forma improvisada. «Hubo clientes que venían con la idea de quedarse solo cuatro noches pero, como estaban cómodos, fueron ampliando su estancia y al final están ocho o diez».