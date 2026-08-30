Las materias pendientes en el Hórreo: del traspaso de la AP-9 a una ley que no llega
REDACCIÓN / LA VOZ
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El primer pleno del nuevo período de sesiones en el Parlamento gallego se celebrará el día 8 de septiembre, dos meses después del último31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Septiembre solía ser el mes que amargaba el verano a aquellos estudiantes que se habían dejado asignaturas pendientes. Ahora solo marca el inicio del curso, tanto escolar como político. En este último, sin embargo, sí