Las materias pendientes en el Hórreo: del traspaso de la AP-9 a una ley que no llega

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en el salón de plenos.
El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en el salón de plenos. VÍTOR MEJUTO

El primer pleno del nuevo período de sesiones en el Parlamento gallego se celebrará el día 8 de septiembre, dos meses después del último

31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Septiembre solía ser el mes que amargaba el verano a aquellos estudiantes que se habían dejado asignaturas pendientes. Ahora solo marca el inicio del curso, tanto escolar como político. En este último, sin embargo, sí

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