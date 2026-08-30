El Consello de la Xunta retoma el martes su actividad ordinaria
GALICIA
El órgano autonómico equivalente al Consejo de Ministros se reunirá por primera vez tras el parón de agosto30 ago 2026 . Actualizado a las 17:39 h.
El Consello de la Xunta, el órgano equivalente al Consejo de Ministros que reúne a los conselleiros y al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, retomará mañana, 1 de septiembre, su actividad habitual tras el parón de agosto.
Desde que comenzó esta legislatura, en el 2024, el Consello se reúne los lunes. Hasta entonces era los jueves. El adelanto a un día de actualidad menos densa tras el fin de semana facilita que las decisiones del Ejecutivo gallego tengan más presencia en la agenda mediática.
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Esta semana será el martes para que coincida con el primer día de septiembre, cuando el grueso del personal autonómico se habrá reincorporado a su puesto tras coger vacaciones en agosto. Los responsables políticos han vuelto y algunos incluso han retomado su agenda pública, como hizo Rueda el viernes.