El Consello de la Xunta retoma el martes su actividad ordinaria

Alfonso Rueda, en una reunión del Consello de la Xunta. XOAN A. SOLER

El Consello de la Xunta, el órgano equivalente al Consejo de Ministros que reúne a los conselleiros y al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, retomará mañana, 1 de septiembre, su actividad habitual tras el parón de agosto.

Desde que comenzó esta legislatura, en el 2024, el Consello se reúne los lunes. Hasta entonces era los jueves. El adelanto a un día de actualidad menos densa tras el fin de semana facilita que las decisiones del Ejecutivo gallego tengan más presencia en la agenda mediática.

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Esta semana será el martes para que coincida con el primer día de septiembre, cuando el grueso del personal autonómico se habrá reincorporado a su puesto tras coger vacaciones en agosto. Los responsables políticos han vuelto y algunos incluso han retomado su agenda pública, como hizo Rueda el viernes.