Feijoo censura en Galicia a Pedro Sánchez por el «abandono» de Ceuta: «Habrá consecuencias»

Alberto Núñez Feijoo inauguró este sábado el «curso político del cambio», que se postuló para protagonizar no solo «por el fracaso del sanchismo», sino como el presidente que sabe «lo que hay que hacer después del sanchismo», por experiencia de gestión y por no ser un «político de cartón pierda». «Y os aseguro que lo haré», remachó. El líder nacional del PP habló en la carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade, rodeado de algo más de un millar de militantes, la plana mayor del PPdeG, encabezada por su presidente, Alfonso Rueda, parte de la dirección nacional de los populares y la presencia destacada del presidente del Senado, Pedro Rollán.

Antes de hablar del cambio, Feijoo evaluó la situación del país y, como sus predecesores sobre el estrado, se centró en especial en la crisis de Ceuta, que describió como un desafío «sin precedentes» para el «futuro» del país, su soberanía y su integridad territorial. Frente a ese escenario, el Gobierno «lo que hizo fue cerrar por vacaciones, dejar la música de vacaciones y abandonar Ceuta». Señaló que han «tardado un mes» en aprobar las medidas que planteó el PP después de que se produjese la invasión, y les acusó de «dejar vendidos y desbordados» a los agentes de las fuerzas de seguridad y a los militares, que «han cumplido», a pesar del Ejecutivo. «Es indignante para España ver al Ejército huir ante los inmigrantes (...) quienes nos protegen merecen respeto, medios y dignidad», proclamó.

Además de pedir un apoyo unánime para la ciudad autónoma en las concentraciones convocadas este martes «en todas las plazas de los ayuntamientos», Feijoo se comprometió a que los ciudadanos sabrán «toda la verdad» sobre lo ocurrido. Recordó que los ministros han entrado en contradicciones sobre la información que tenía el Gobierno. Su opinión es que «mienten todos». Por eso reclamó la comparecencia en el Senado de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para aclarar qué se sabía. También, advirtió que «habrá consecuencias» por lo ocurrido, y anunció que el PP se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional para que los «responsables del abandono» de Ceuta rindan cuentas ante la Justicia. «Para Ceuta tardaron un mes, para robar tardaron unos días», denunció Feijoo, que consideró lo ocurrido en la ciudad autónoma el «síntoma de un Gobierno colapsado» que ha caído en la «corrupción generalizada» y «vive a costa de la gente».

Descartada casi con seguridad la posibilidad de una moción de censura, el presidente del PP metió al Gobierno y a sus socios en el mismo saco. «Quienes han estado apoyando al Gobierno y ahora se lavan las manos también son responsables. No hay héroes y villanos en el sanchismo, todos son villanos», proclamó. También evitó distinguir entre «PSOE bueno y PSOE malo, todos le ríen las gracias y le votan [a Pedro Sánchez]». También rechazó que haya una «izquierda alternativa decente», porque se ha fusionado con la política de Sánchez «dicen lo mismo y gobiernan juntos. Todos son lo mismo y merecen el mismo resultado en las urnas».

De ahí pasó al cambio. Primero en las municipales, en las que pidió «no votar alcaldes que le sirven a Sánchez», y después a las generales, en las que «hay que certificar la defunción del sanchismo». Insistió en que no habrá un simple recambio España necesita la «mayor reconstrucción desde la Transición, dañaron todo y hay que reconstruirlo todo». Sobre sí mismo, porque en Galicia le preguntan cómo está, dijo que no se conforma con ganar, sino que se comprometió «a «merecer ganar, a estar a la altura, explicar y convencer», y añadió que está «preparado para lo que viene, y os aseguro que es mucho».

Rueda: «Galicia estará na Moncloa»

Le precedió sobre el escenario el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, a quien Feijoo prometió en su discurso que Galicia «estará na Moncloa» y habrá una financiación justa, infraestructuras dignas y el apoyo a la reindustrialización. Rueda centró su discurso en Galicia, tocó asuntos como la financiación o la «transferencia ruinosa da AP-9 con una débeda de miles de millóns que ten que pagar Pedro Sánchez e queren que a paguemos nós». Adelantó que en septiembre presentará el plan para controlar las bajas laborales pactado con parte de los sindicatos y se ofrecerá un plan «amplio e aberto a todos os que creen na nosa lingua».

Sobre el curso político, situó como prioridad el cambio de Gobierno y la llegada de Feijoo a la presidencia porque España o «necesita dende hai moito tempo». Como el líder nacional del PP, se refirió a Ceuta. Elogió al presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, que estos días representó a «todos os españois». Y contrapuso su labor a la de un Gobierno «máis pendente dos agresores que dos agredidos». «Non hai criterio nin responsabilidade nin xestión. Hai escaqueo, irresponsabilidade e distribuir a culpa», reprochó a Sánchez.