Estaciones ferroviarias que defraudan: de lo que se esperaba en Santiago y A Coruña a lo que hay

Marquesina sobre las plazas de aparcamiento frente a la fachada principal de la estación de Santiago. SANDRA ALONSO

Las nuevas intermodales de Santiago y A Coruña han generado polémica porque no se ven como se esperaba. Los proyectos fueron variando con el tiempo, de forma que las históricas paredes de ambas estaciones han ido dejando paso a las nuevas estructuras: la parte frontal en Santiago permanece casi oculta por la cubierta del aparcamiento, mientras que grandes piezas modulares de color gris claro tapan la fachada lateral en A Coruña.

La nueva fachada de la estación de tren de A Coruña. CESAR QUIAN

Intermodal de A Coruña: Dos decenios de retrasos, recortes y polémicas

La estación intermodal de A Coruña llega a su recta final con un diseño muy diferente al que se imaginó en sus primeros años. De aquella gran operación urbana que debía empezar a principios de la década del 2010 se ha pasado a una solución más contenida y funcional, tras años de problemas, modificaciones y conflictos sociales y políticos. Ahora, a escasos meses de abrir, se ha generado una nueva polémica por una de sus fachadas.

El origen del proyecto se remonta al 2009, cuando el Ayuntamiento y el entonces Ministerio de Fomento firmaron un convenio para transformar San Cristóbal en una estación intermodal. Antes de tomar esa decisión ya hubo debate sobre a dónde debía llegar el AVE: San Cristóbal o San Diego, imponiéndose la primera opción. El calendario de entonces situaba la licitación a comienzos del 2011.

Ese año se presentó una ambiciosa propuesta. La primera fase tenía un presupuesto máximo de 106 millones de euros, más otros 76,5 millones para un centro comercial y un hotel. Y la estación debía estar terminada en el verano del 2014.

Sin embargo, la crisis económica obligó a introducir recortes. El gobierno local del PP redujo el proyecto y, cuando llegó la Marea al Ayuntamiento, la nueva propuesta fue considerada «faraónica». El Consistorio no confirmó hasta el 2016 si financiaría su parte. Para entonces, el proyecto ya acumulaba años de retraso.

El punto de inflexión llegó en el 2017, cuando el gobierno de la Marea pidió redimensionar el proyecto de la Xunta, lo que obligó a rehacerlo casi desde cero. Tuvo que rescindir el contrato del proyecto anterior y volver a licitar su redacción, y A Coruña perdió ocho millones de euros de fondos europeos con ese cambio.

En el 2021 se produjo finalmente el acuerdo entre el ADIF, el Estado, la Xunta y el Concello que permitió repartir las responsabilidades y desbloquear el proyecto.

La parte de la Xunta, que incluye la terminal de autobuses, el aparcamiento y elementos comunes, comenzó en septiembre del 2022 y ya está finalizada. La obra ferroviaria del ADIF, adjudicada en el 2022, tenía inicialmente junio del 2026 como fecha límite, pero su término se ha desplazado a finales de año. Aunque todo parecía encarrilado, las dificultades continuaron. En el 2023, un estudio encargado por el Concello concluyó que los accesos previstos para los buses podían resultar insuficientes, por lo que planteó una nueva conexión pendiente de ejecutarse.

Estación provisional

La obra obligó a mantener operativa una estación provisional, que abrió en diciembre del 2024. Pero pronto aparecieron quejas por dificultades para los taxis, doble fila, circulación complicada, cruces peatonales conflictivos y nula señalización. Las Administraciones fueron introduciendo distintas medidas para corregirlas. Ahora que el proyecto entra en su fase final, las críticas vuelven a surgir dirigidas al edificio auxiliar que el ADIF construye en una fachada lateral. Vecinos, técnicos y políticos lo describen como «horroroso» y similar a «una cárcel». «No se debe hablar sobre ella, porque es una obra que no está acabada», responde el arquitecto César Portela, diseñador del proyecto original.

Nueva imagen de la estación de Santiago XOAN A. SOLER

Intermodal de Santiago: El proyecto integral que dejó paso a edificios encajonados

La historia de la intermodal de Santiago, la primera de Galicia en entrar en servicio, es una revisión más del cuento de lo que pudo ser y nunca será. La ciudad disponía de un proyecto de campanillas para la nueva estación, con la firma del estudio del arquitecto madrileño Juan Herreros. Su propuesta resultó elegida en un concurso convocado por el ADIF al que se presentaron otras seis. Era diciembre del 2011, Gerardo Conde Roa gobernaba en Raxoi y abrió un debate que perduró lo que su abrupto tránsito por la alcaldía. El regidor paralizó el dibujo original de Herreros al plantear su ubicación en Lavacolla, en lugar de en el casco urbano. Aunque con su relevo el proyecto retornó a O Hórreo, la sentencia definitiva llegó de Fomento, que defendía un diseño menos ambicioso. Esto llevó a Herreros a plantear una suma de equipamientos, con una perspectiva igualmente funcional, pero mucho más modesta, que derivó en el puzle actual.

Las primeras piezas fueron la estación de autobuses y la pasarela peatonal, que Santiago estrenó en mayo del 2021. Cada estructura aportó elementos distintivos. La terminal de buses, con una gran terraza que brinda unas vistas privilegiadas a las Brañas de Sar. Y la pasarela cubierta, configurada como una gran calle que da acceso a las dos estaciones, es la pieza con más valor urbanístico del conjunto, en la medida en que permitió conectar la zona de Pontepedriña al casco urbano, salvando la trinchera que suponía la vía férrea. Eso sí, pronto se le vieron algunas costuras. Bastó una jornada lluviosa para evidenciar que la malla metálica que recubre la pasarela filtraba agua hacia su interior. Las imágenes de los usuarios provistos con paraguas dentro de esa estructura dieron paso, con la pluviosidad más tozuda del otoño compostelano, a filtraciones de mayor calado, que llegaron a inutilizar los ascensores en varias ocasiones. El problema se resolvió finalmente instalando unos paneles internos de metacrilato para cerrar el paso al agua.

Cuatro años después, el 25 de junio del 2025, se inauguró otro elemento del complejo: el nuevo edificio de viajeros de la estación del tren. Desde su apertura suscitó críticas por lo exiguo de sus dimensiones, estrecheces que afloran prácticamente a diario. Y este verano, los avances en la ejecución del proyecto han vuelto a abrir un nuevo frente de polémica con la marquesina habilitada para garantizar el trayecto a cubierto de los usuarios del futuro párking que se construye en la explanada que alberga el actual. Esa estructura, que debe tener una altura que permita el paso de autobuses o de una ambulancia, encajona el edificio histórico de la estación, reducido a la nada. Más materia para el debate.

En el Ministerio de Fomento alguien guardó en un cajón hace 13 años el proyecto original de Herreros. Santiago acababa de estrenar un aeropuerto de primera y para la intermodal se quería algo menos «faraónico» y más acorde a la austeridad de los tiempos. Ese diseño alternativo, y más barato, para la estación de mayor tráfico de Galicia parece ahora un juguete cuando coinciden dos trenes.