El BNG exige a la Xunta identificar las zonas tensionadas

Un grupo de turistas frente a las galerías de la Marina, en A Coruña, ciudad declarada como zona tensionada. ANGEL MANSO

El BNG ha exigido a la Xunta la publicación «inmediata» del mapa de tensión residencial de Galicia, municipio a municipio, para conocer la situación real de los precios de la vivienda ante lo que considera una «ocultación deliberada dos datos».

Tal y como ha trasladado el Bloque en nota de prensa, la portavoz de Vivenda de la formación en el Parlamento, Alexandra Fernández, ha anunciado una proposición no de ley para obligar a la Xunta a publicar estos datos, asumir sus competencias y declarar de oficio las zonas que cumplen los criterios para ser zona tensionada.

En este contexto, Fernández ha denunciado la «ocultación deliberada» de los datos por parte de la Xunta, que, ha asegurado, se niega a facilitar los precios de la vivienda desglosados por municipios. «A Xunta non é que non teña os datos: é que os agocha deliberadamente para non cumprir a lei», ha afirmado.

Para la parlamentaria nacionalista, la evolución de los precios permite comprobar la magnitud del problema en aquellos lugares donde existen datos públicos. El BNG expone que en los últimos cinco años, el alquiler ha subido un 57 % en Ferrol, un 39 % en Vigo y un 37 % en A Coruña, al tiempo que se han registrado «fortes incrementos» en Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense.

«Isto non é un problema técnico. O Partido Popular non é que non saiba como actuar, é que son obxectores das políticas públicas de vivenda por pura ideoloxía. Están do lado da especulación e non do lado da xente», ha enfatizado.

En este sentido, la portavoz de Vivenda del BNG ha advertido de que la decisión de no declarar zonas tensionadas tiene consecuencias económicas directas para Galicia, al impedir el acceso a la financiación y a los incentivos previstos en el Plan Estatal de Vivienda.

De hecho, ha detallado que por cada diez viviendas que un municipio o la propia Xunta quiera adquirir para convertirlas en parque público, se deja de ingresar del Plan Estatal el 15 % de su valor y 120.000 euros en ayudas para pequeñas obras de adecuación. Además, ha ampliado asegurando que en una sola promoción de 50 viviendas públicas, el Ejecutivo autonómico pierde automáticamente 800.000 euros en subvenciones directas solo por negarse a firmar la declaración.

Un efecto que, ha indicado, se extiende a la promoción privada al desincentivar a los promotores, a los que se priva de más de 100.000 euros de ayuda por vivienda industrializada, lo que acaba «encarecendo o acceso á vivenda para as familias».

Ante este escenario, la PNL del BNG reclama al Ejecutivo autonómico publicar de forma inmediata el mapa de tensión residencial de Galicia, cruzando municipio a municipio los datos de los precios del alquiler con los indicadores legales establecidos en la Ley 12/2023.

También, exige que se desarrolle el marco sancionador y los protocolos de inspección necesarios para garantizar la efectividad de las declaraciones ya aprobadas, como las de A Coruña y Santiago de Compostela, así como eliminar los obstáculos burocráticos a los municipios que estén implementando planes de medidas correctoras.