La UVigo recalca que los fallos al aplicar la matrícula gratuita fueron puntuales y no afectaron a la inscripción ordinaria

Pantalla con el logo de la Universidade de Vigo, en una imagen de archivo. Adrián Irago | EUROPAPRESS

La Universidade de Vigo (UVigo) recalcó este viernes que los fallos informáticos que impidieron a algunos alumnos aplicar la bonificación de la Xunta al realizar la matrícula universitaria «foron puntuais e non afectaron á matrícula ordinaria». Desde la academia viguesa afirmaron este jueves que los problemas no afectaban al alumnado de forma generalizada, pero reconocieron algunos incidentes: «Hai casos nos que si hai que metelas [as bonificacións] de xeito individual, pero son casos puntais que requiren de revisión individual. É xente que se cambia de grao ou que vén doutras universidades». Este viernes, la institución liderada por la rectora Carmen García Mateo vuelve a subrayar que los errores informáticos se solucionaron tras afectar solo «a casos moi puntuais». La UVigo también señala que los plazos de matriculación se mantienen como estaban previstos hasta ahora, sin sufrir modificaciones o ampliaciones extraordinarias.

En la Universidade da Coruña también se registraron algunos problemas al aplicar la matrícula gratuita y se decidió ampliar el plazo hasta mediados de septiembre para que los alumnos afectados puedan completar su inscripción sin problemas. En el caso de la universidad coruñesa se produjeron incidencias entre estudiantes matriculados en grados donde hubo cambios sustanciales del plan de estudios respecto al año pasado —ocurrió en cuatro carreras de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol—, pero también entre alumnos de primer año que no accedían desde las pruebas de acceso a la universidad (PAU), sino desde la FP o el bachillerato internacional. En el caso de las dos universidades se trató de fallos informáticos que posteriormente tuvieron que gestionarse desde las oficinas de gestión académica y que no afectan a la inscripción de los estudiantes, pero que sí generaron preocupación entre algunos de ellos.