Los últimos refugiados afganos en la Galicia rural: «Había días que abría la puerta y nos habían dejado pan o verduras»
LA VOZ
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Zohra y Paktin huyeron de Kabul en 2021 porque los talibanes les perseguían por ser la abogada de varias mujeres maltratadas. Ahora, en Sobrado, tienen una casa, trabajan y cantan en el coro30 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ya han pasado cinco años desde que el ejército estadounidense salió de Afganistán, dejando a los locales en manos de un régimen controlado por los talibanes, un grupo islamista que todavía gobierna mediante el miedo,