Una mañana en el Laboratorio de Consumo de Galicia: «En lo que va de año hemos retirado ya más de 70 productos del mercado»
A CORUÑA / LA VOZ
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El centro de operaciones, situado en el polígono de A Grela (A Coruña), analiza ropa, pequeños electrodomésticos o juguetes, como los 83.000 que intervino un operativo policial en el área de A Coruña22 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El rigor científico es su máxima, llevan bata blanca y trabajan con probetas y gradillas, pero su centro de operaciones no deja de recordar a un centro comercial. Los trabajadores del Laboratorio de Consumo de