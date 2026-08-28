Una mañana en el Laboratorio de Consumo de Galicia: «En lo que va de año hemos retirado ya más de 70 productos del mercado»

Laura García del Valle
Laura G. del Valle A CORUÑA / LA VOZ

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La directora del Laboratorio de Consumo de Galicia, Natalia Crespo
La directora del Laboratorio de Consumo de Galicia, Natalia Crespo ANGEL MANSO

El centro de operaciones, situado en el polígono de A Grela (A Coruña), analiza ropa, pequeños electrodomésticos o juguetes, como los 83.000 que intervino un operativo policial en el área de A Coruña

22 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El rigor científico es su máxima, llevan bata blanca y trabajan con probetas y gradillas, pero su centro de operaciones no deja de recordar a un centro comercial. Los trabajadores del Laboratorio de Consumo de

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