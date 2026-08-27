¿Por qué siguen apareciendo explosivos de la Guerra Civil si en Galicia apenas hubo combates?
REDACCIÓN / LA VOZ
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En la comunidad no hubo frente de batalla entre republicanos y franquistas, aunque sí guerrilla de maquis. Muchos militares se quedaron granadas como recuerdo y cada tanto aparecen27 ago 2026 . Actualizado a las 21:01 h.
Hay quien, para ahorrarse un viaje hasta el punto limpio, deja un colchón viejo junto al contenedor de envases que hay debajo de su casa. Hay quien va más allá y abandona una granada de