¿Por qué siguen apareciendo explosivos de la Guerra Civil si en Galicia apenas hubo combates?

ÁLVARO SÁNCHEZ-MARTÍN REDACCIÓN / LA VOZ

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Un proyectil hallado en Corme en el 2021
Un proyectil hallado en Corme en el 2021 ANA GARCÍA

En la comunidad no hubo frente de batalla entre republicanos y franquistas, aunque sí guerrilla de maquis. Muchos militares se quedaron granadas como recuerdo y cada tanto aparecen

27 ago 2026 . Actualizado a las 21:01 h.

Hay quien, para ahorrarse un viaje hasta el punto limpio, deja un colchón viejo junto al contenedor de envases que hay debajo de su casa. Hay quien va más allá y abandona una granada de

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