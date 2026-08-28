Rueda, sobre la acción del Gobierno en Ceuta: «Unha cousa é o que din e outra cousa é o que fan, que é nada»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo en bici un tramo del nuevo Camiño do Litoral en Ribadeo. Xaime Ramallal

Alfonso Rueda ha responsabilizado este jueves al Gobierno del agravamiento de la «enorme crise» desencadenada en Ceuta tras la «invasión» de personas procedentes de Marruecos a finales de julio. El presidente de la Xunta recordó que ha pasado casi un mes desde la entrada masiva sin que el Ejecutivo aplique una solución, por lo que vaticinó que ahora «intentará facer o de sempre: derivar responsabilidades e buscar culpables, pero os únicos culpables son eles mesmos por inacción, por absoluta inacción».

Rueda criticó también la «liorta interna» del Gobierno, con «dous ministerios con tanta potencia, e que deberían estar tan coordinados como son o Ministerio do Interior e o Ministerio de Defensa, facendo todo o contrario».

Recordó que «xa van varios ministros que dixeron que todas as persoas que entraron ilegalmente en Ceuta teñen que volver... pero é que unha cousa é o que din e outra cousa é o que fan, que é nada».

El presidente se refirió además a la conferencia sectorial de infancia celebrada el jueves, en la que se aprobó una asignación para Ceuta de 25 millones de euros «que consideramos insuficiente», a la vista de los datos aportados por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y de las informaciones de la prensa.

Rueda también advirtió contra los intentos del Gobierno de distribuir a los inmigrantes irregulares «por todo o territorio, como se foran paquetes que se sacan de encima», sin antes acordar una planificación con las comunidades.

Rueda hizo esas declaraciones durante una visita a Ribadeo en la que recorrió un tramo del nuevo Camiño do Litoral. Explicó que la ruta de 1.000 kilómetros, a falta de algún pequeño fleco, está lista, y atribuyó su puesta a punto a la transferencia de las competencias de gestión del litoral a Galicia: «Somos os primeiros interesados e os que máis sabemos de coidar o noso litoral, por iso pedimos a competencia, por iso tivemos que batallala».