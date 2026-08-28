Quince años sin tranvías en Galicia: «Si ya existieron, pueden volver a existir»
REDACCIÓN / LA VOZ
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En julio del 2011 dejó de circular por A Coruña el último de los cinco ferrocarriles urbanos que han existido en la historia de la comunidad, una experiencia destinada a los turistas29 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado mes de julio se cumplieron 15 años de la última vez que circuló un tranvía por una ciudad gallega. El transporte ferroviario coruñés fue el único superviviente de los cinco que han existido