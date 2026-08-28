Fly2Galicia se desvincula de la relación de FlyYo con los vuelos para trasladar a palestinos desde Gaza

Un avión en la pista del aeropuerto de Santiago, en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

El turoperador Aviation Mobility Services Group, que opera bajo la marca comercial Fly2Galicia, se desvinculó este viernes de la relación de FlyYo —la compañía rumana que contrató para operar los vuelos desde Santiago— con servicios aéreos realizados, según recogen investigaciones periodísticas, para trasladar a palestinos desde la franja de Gaza a terceros países. «Debemos aclarar que Fly2Galicia no realizó, contrató, organizó ni participó de ninguna forma en dichos vuelos», explica la empresa. También asegura que las operaciones a las que se refieren esas informaciones «fueron realizadas por FlyYo con anterioridad al establecimiento de cualquier relación contractual con Fly2Galicia y, por lo tanto, son completamente ajenas a nuestra compañía».

Tal y como expone la empresa, Fly2Galicia y FlyYo son «entidades jurídicas independientes y diferenciadas» porque la relación existente entre ambas «se limita a la contratación de FlyYo como operador aéreo para prestar determinados servicios [...] correspondientes a la programación comercial de Fly2Galicia». Por ello, rechaza que se atribuyan a Fly2Galicia «actuaciones realizadas previamente y de manera independiente por FlyYo» y que se presente a la compañía «como participante o responsable de esas operaciones».

Polémica política

Por otro lado, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció también este viernes que su gobierno comparecerá en el pleno sobre la polémica y asegura que el contacto con la compañía «chegou por Aena». El Concello tuvo que dar explicaciones ya la semana pasada tras conocerse el vínculo de la rumana FlyYo con Israel, algo que llevó a todos los grupos de la oposición a reclamar información al Ayuntamiento.