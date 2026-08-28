Los desvíos y atascos por las obras en la A-6 complican la operación retorno en Lugo

Retenciones en O Cereixal (Becerreá), tanto en la N-6 como en la A-6 debido a las obras, el pasado lunes. PABLO FERNÁNDEZ

La operación retorno comenzó oficialmente este viernes y terminará el próximo domingo. La DGT calcula que se van a producir 545.000 desplazamientos por carreteras de Galicia a lo largo de todo el fin de semana. La dirección de tráfico ha tomado medidas en uno de los puntos más problemáticos en este momento: el tramo de la A-6 que va desde O Cereixal, en Becerreá, y Pedrafita do Cebreiro, en sentido a Madrid. Desde hoy hasta el martes estará habilitado en doble sentido de circulación un tramo de 24 kilómetros —entre el kilómetro 456 y el 431— y, de este modo, los conductores podrán evitar el desvío por la N-6.

La medida se tomó este viernes, poco tiempo después de que la sugiriera el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo (PSdeG). En declaraciones a la agencia Efe, defendió la necesidad de habilitar un carril de la autovía A-6 para evitar atascos en el desvío por la carretera nacional que atraviesa su localidad. Según ha señalado, los usuarios que usan esta vía a diario y los transportistas tienen que «afrontar demoras de unos 15 minutos». Aunque, eso sí, admitió que el paso de más coches por el pueblo ha dado un empujón a los negocios que hay allí, especialmente a la hostelería, tiendas y, por supuesto, gasolineras.

En cualquier caso, el regidor insistió en la necesidad de encontrar un «término medio» para compaginar el desarrollo de las obras, que admite que son «necesarias», con las afecciones al tráfico rodado. Según la valoración del regidor, habilitar el doble sentido de la autovía «evitará pasar por poblaciones complicadas», como Becerreá, As Nogais o la propia Pedrafita do Cebreiro.

Lunes de atasco

Aunque la operación retorno terminará oficialmente el domingo a última hora de la noche y el dispositivo especial de la DGT se dará por desactivado, el primer día de la próxima semana seguirá habilitado el carril de la A-6 porque los lunes son un día especialmente complicado en el tramo de la nacional que va desde Becerreá y Pedrafita do Cabreiro. En las localidades que hay entre estos dos municipios se juntan aquellos conductores que utilizan la carretera a diario con aquellos que llegan del desvío por las obras y el resultado son varios minutos extras en desplazamientos.

«Estamos tardando entre 30 e 45 minutos máis do habitual en facer ese tramo», explicó en una entrevista con La Voz José Fernández, presidente de la asociación lucense de empresarios de transportes de mercancías Tradime.

Obras constantes

La A-6 es una autovía que lleva dos décadas sufriendo cortes por una sucesión de problemas. La caída del puente de O Castro hace cuatro años y el riesgo de colapso en el viaducto de Tremor, así como las mejoras de seguridad en túneles y varios derrumbes han complicado el tráfico de la vía desde que se inauguró en el 2002. La rehabilitación que se está desarrollando ahora en el tramo que une Lugo con Ponferrada comenzó en un momento en el que el pavimento estaba en tan malas condiciones que se llegó a limitar la velocidad de la vía por cuestiones de seguridad.