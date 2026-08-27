La ruta del narcotráfico de Oubiña no levará anclas: ningún barco quiere hacerla

Laureano Oubiña. Martina Miser

La ruta turística del narcotráfico que el antiguo contrabandista y traficante Laureano Oubiña Piñeiro (Cambados, 1946) quería inaugurar este sábado en la ría de Arousa no llegará a zarpar del puerto de O Grove. Ningún barco quiere hacerla, reconoció ayer el propio Oubiña, que apuntó a «presións» de la Xunta sobre las navieras.

En realidad, la Administración autonómica ha abierto un expediente sancionador —un procedimiento reglado— contra la empresa Pejurito S.L.U., la firma organizadora, que comercializa productos relacionados con Oubiña, como sus libros, porque carece de autorización como agencia de viajes. El procedimiento, que está en fase de trámite para su resolución, ha sido notificado a la sociedad, confirmaron fuentes de Turismo de la Xunta.

Las mismas fuentes defendieron que, en el «ámbito das súas competencias», el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo «todas as actuacións procedentes» desde el punto de vista turístico.

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Esa información, añadieron, ha sido trasladada al Gobierno central a través de su Delegación en Galicia, con el fin de que valore «se a actividade descrita puidese ser constitutiva dalgunha infracción administrativa conforme á normativa vixente ou, no seu caso, dalgún ilícito penal, e se adopten, se procede, as actuacións que correspondan no ámbito das súas competencias».

Desde la Delegación del Gobierno confirmaron la recepción del escrito y añadieron que, «en principio», lo ocurrido no afecta a competencias estatales.

Más aún, cuando la ruta no va a partir y el procedimiento continúa por la vía administrativa y vinculado a un ámbito, el turismo, que depende de la Xunta.

La decisión de la Administración autonómica partió de una investigación de lo que ofertaba la ruta del narcotráfico. Incluía una travesía por 15 lugares de la ría de Arousa «que marcaron una época», según la publicidad; además de desayuno, aperitivo con productos típicos, comida en un restaurante de la Illa de Ons, vinos, bebidas y café.

El propio Laureano Oubiña iba a ejercer de guía. Los pasajeros podrían adquirir libros autografiados y botellas de vino durante el trayecto. También se iba a sortear un «bono de 500 euros» que incluía una «cena privada, mano a mano», con el antiguo contrabandista y traficante.

Todo ello aparece aún detallado en la web Lanécora by Laureano Oubiña, desde la que se comercializan los productos relacionados con él. El precio de los billetes oscilaba entre 189 euros para adultos y 25 para niños de hasta 10 años. Los descuentos incluían uno del 50 % sobre el precio de los adultos para los menores de 11 a 17 años.

La ruta iba a salir del puerto de O Grove. Martina Miser

Una empresa sin inscribir

El Gobierno autonómico considera que la oferta constituye un «paquete turístico» que, según la normativa gallega, solo pueden ofrecer las agencias de viajes que estén así constituidas.

Turismo comprobó que Pejurito S.L.U., responsable de la promoción, organización, comercialización y venta de la actividad, no está inscrita como agencia de viajes. Su objeto social es la venta y distribución de libros, según figura en el registro mercantil. Tras esas comprobaciones se abrió el expediente sancionador.

Oubiña afirmó en un primer momento que mantendría la ruta, pero la Xunta fue tajante. El 7 de agosto, cuando ya se había notificado el inicio del proceso administrativo, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recordó que detrás de la oferta no había «unha empresa de eventos, nin unha axencia de turismo nin nada polo estilo, e polo tanto non está autorizado». Calvo no mencionó a la sociedad Pejurito ni a Oubiña, pero sí reprobó que «algunha persoa intentaba organizar ou sacar algún tipo de rédito desta actividade», en referencia a las redes de narcotráfico.

El veto de la Xunta fue celebrado por las asociaciones de lucha contra el narcotráfico. La directora de la Asociación Érguete, Elvira Rivas, afirmó que permitir la ruta habría supuesto «que todo ese sufrimiento que vivimos como sociedad desde los años ochenta hasta el día de hoy sea permitido». Fernando Alonso, gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, calificó la ruta de «barbaridad», «apología de un delito» e «ignominia» que mancharía las rías de Galicia.

Devolución del dinero

Tras confirmar que este sábado la ruta del narcotráfico no levará anclas en O Grove, Laureano Oubiña aseguró que ahora está centrado en devolver el importe de los billetes a los pasajeros que ya los habían adquirido.

No descartó poner en marcha el polémico viaje turístico en el futuro, pero evitó poner fecha para intentarlo, y reconoció que, ante la negativa de las navieras de Galicia, tendrá que recurrir a un «barco estranxeiro» para recorrerla.

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Sanciones de hasta 9.000 euros a las actividades turísticas sin autorización

La Ley de Turismo de Galicia del 2011 reserva a las agencias de viajes las «excursiones de un día y viajes combinados», según se indica en sus artículos 81, 82 y 83. Además, en su apartado disciplinario, considera una infracción grave «la realización de actividades y prestación de servicios turísticos sin haber presentado la correspondiente declaración responsable u obtenido la preceptiva autorización turística, en su caso». El texto contempla sanciones de 901 a 9.000 euros para esas infracciones. La cantidad depende de las repercusiones que tengan para el sector y la imagen turística de Galicia, además de su trascendencia social. También contempla la suspensión de la actividad o el cierre cautelar.