Galicia reduce su actividad sísmica tras el auge de terremotos en los noventa

Los vecinos de una localidad lucense salen en bata y pijama la madruga del 22 de mayo de 1997 tras sentir los temblores del terremoto que se produjo en Becerreá y Triacastela X. PONTE

La actividad sísmica gallega está pacificándose, frente a lo que sucede en otros territorios de la Península como Granada, que acaba de sufrir una serie terremotos de intensidad reseñable. Si se tiene en cuenta la