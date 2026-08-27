Galicia reduce su actividad sísmica tras el auge de terremotos en los noventa

Antón virumbrales / p. g. REDACCIÓN / LA VOZ

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Los vecinos de una localidad lucense salen en bata y pijama la madruga del 22 de mayo de 1997 tras sentir los temblores del terremoto que se produjo en Becerreá y Triacastela
Los vecinos de una localidad lucense salen en bata y pijama la madruga del 22 de mayo de 1997 tras sentir los temblores del terremoto que se produjo en Becerreá y Triacastela X. PONTE

Después un ligero repunte en el año 2021, la tendencia sigue a la baja, mientras que en otros territorios, como Granada, aumenta

26 ago 2026 . Actualizado a las 20:50 h.

La actividad sísmica gallega está pacificándose, frente a lo que sucede en otros territorios de la Península como Granada, que acaba de sufrir una serie terremotos de intensidad reseñable. Si se tiene en cuenta la

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