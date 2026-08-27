La AP-9 adopta contra los jabalíes los dispositivos usados en Asturias para ahuyentar osos

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

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A la izquierda, el dispositivo usado para ahuyentar a los jabalíes en la AP-9; a la derecha, sistema de cámara y señales contra el acceso en sentido contrario.
A la izquierda, el dispositivo usado para ahuyentar a los jabalíes en la AP-9; a la derecha, sistema de cámara y señales contra el acceso en sentido contrario.

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27 ago 2026 . Actualizado a las 21:19 h.

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