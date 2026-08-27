La AP-9 adopta contra los jabalíes los dispositivos usados en Asturias para ahuyentar osos
VIGO / LA VOZ
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Tras evitar su incursión en la autopista en cinco entradas, Audasa medirá su eficacia en invierno y lo extenderá por el vial27 ago 2026 . Actualizado a las 21:19 h.
Galicia, Castilla y León y Cataluña son los territorios de España donde un mayor número de accidentes de tráfico se producen con animales. El 16 % de ellos tienen a las carreteras gallegas como escenario,