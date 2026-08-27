La AP-9 adopta contra los jabalíes los dispositivos usados en Asturias para ahuyentar osos

A la izquierda, el dispositivo usado para ahuyentar a los jabalíes en la AP-9; a la derecha, sistema de cámara y señales contra el acceso en sentido contrario.

Galicia, Castilla y León y Cataluña son los territorios de España donde un mayor número de accidentes de tráfico se producen con animales. El 16 % de ellos tienen a las carreteras gallegas como escenario,