Una ambulancia convertida en cantina contra la soledad no deseada: «Lo que más me gusta es que te reúnes con los vecinos»
LUGO / LA VOZ
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El proyecto de Cruz Roja recorre la provincia de Lugo para acercar actividades de memoria, juegos de cartas, experiencias de realidad virtual y, sobre todo, un poco de compañía a los mayores15 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La parroquia de Gondar, a menos de 20 minutos de Lugo ciudad, se despidió hace casi dos décadas de su última cantina. Pero los vecinos pudieron disfrutar una vez más de la misma filosofía que