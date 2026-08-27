Alumnos de la UDC y la UVigo sufren fallos al tramitar la matrícula gratuita

Alumnos estudiando en una facultad de la UDC, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

Decenas de estudiantes se han encontrado en las últimas semanas con problemas al intentar aplicar la bonificación de la Xunta en el trámite electrónico que deben realizar para matricularse en las universidades. Desde el 2024, los alumnos gallegos pueden inscribirse en los grados de forma prácticamente gratuita —la bonificación es del 99 % en caso de cumplir los requisitos académicos—, pero deben hacer constar su intención de optar a esa rebaja en la aplicación informática a través de la que se matriculan.

Ocurre lo mismo, por ejemplo, con la beca MEC o con otras bonificaciones que aplican colectivos como los hijos de funcionarios de la universidad o las víctimas de violencia de género. En todos los casos, los alumnos deben seleccionar la bonificación a la que optan para que el sistema pueda tramitarla. Las incidencias detectadas este mes, que han estado surgiendo en la Universidade da Coruña (UDC) y en la UVigo, solo parecen afectar a la bonificación de la Xunta, y las están sufriendo tanto estudiantes de primer año como alumnos que continúan sus estudios o se cambian de carrera.

«Non se detectaron incidencias xeneralizadas deste tipo, pero si que hai casos nos que houbo que meter as bonificacións de xeito individual», confirman desde la UVigo. Aun así, subrayan que son casos puntuales que requieren de una revisión individual y que solo se están dando entre «xente que se cambia de grao ou que vén doutras universidades».

La aplicación de esas bonificaciones también parece estar siendo un quebradero de cabeza en las distintas oficinas que tramitan la matriculación en la UDC. Desde la unidad de gestión académica del campus de Oza, por ejemplo, reconocen que tuvieron que ayudar a dos alumnos de primer año, a los que tuvieron que aplicar la bonificación de forma manual.

Uno de ellos, explica una trabajadora, procedía del bachillerato internacional «e non contaba con datos precargados desde a Xunta». El otro incidente, añade, tuvo como protagonista a un joven que terminó un ciclo de formación profesional dual en diciembre del año pasado. «O programa non recoñecía decembro como data de finalización dos estudos, e entendía que non se lle podía aplicar a bonificación», asegura la misma trabajadora.

La sombra del Sigma

Más allá de los funcionarios que trabajan de cara al público, la propia UDC también admite alguna que otra incidencia, pero de otro tipo. La universidad coruñesa señala que el principal problema se estuvo dando entre los alumnos que se matricularon en cuatro grados de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol que este año estrenan plan de estudios. «A bonificación da Xunta calcúlase tendo en conta o rendemento académico do ano anterior, pero, ao cambiar o plan, o programa non o detecta, e houbo que meter os expedientes un a un», detallan desde la UDC.

La universidad añade que las incidencias se solucionaron y que se ha ampliado el plazo, «ata mediados de setembro», para que los alumnos puedan completar la matriculación sin problemas. Además, precisa que los incidentes no guardan relación con el controvertido programa Sigma, un aplicativo informático que utilizan la UDC y la UVigo y que parece estar generando confusión entre los funcionarios. «Ás veces si que nos dá problemas, porque a aplicación non recolle os datos do programa anterior e temos que andar avisando aos informáticos», señala una funcionaria.

El plazo de inscripción, ampliado tras solucionar las incidencias

«Xa está incluída no teu expediente a bonificación do 99 % e xa deberías poder realizar a túa matrícula con normalidade». Esa fue la respuesta que recibió de la unidad de gestión académica del campus de Esteiro (Ferrol) una estudiante que pasa a segundo curso y que no pudo tramitar la matrícula gratuita. A renglón seguido, la universidad le confirmaba por correo electrónico que se le aplicaría el descuento y le recordaba que el plazo de matrícula extraordinario «remata o 4 de setembro».

Sin problemas en la USC

Desde la Universidade de Santiago (USC), por su parte, los responsables de gestión académica confirman que no se dio ninguna incidencia de este tipo. «No caso dos alumnos de novo ingreso xa nos chegan os datos da CIUG, e aos que continúan estudos xa lles aparece seleccionada por defecto esa bonificación», indican.