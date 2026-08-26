La Xunta mantiene la alerta por sequía en 32 concellos de Pontevedra y A Coruña pese a las lluvias

Embalse de Portodemouros, a 22 de agosto. PACO RODRÍGUEZ

Las lluvias de los últimos días en Galicia no han permitido aún una recuperación suficiente de las reservas de los embalses, por lo que la Xunta ha decidido mantener la alerta por sequía —el segundo nivel más grave— en 32 municipios de Pontevedra y A Coruña, así como la situación de prealerta por escasez moderada —tercer nivel— en 59 localidades.

La decisión ha sido tomada este miércoles por la Oficina Técnica da Seca, al constatar que en los datos de los embalses a 24 de agosto «todavía no se observa una recuperación de las reservas, y ahora es necesario evaluar el efecto de esas precipitaciones sobre los caudales de los ríos y los indicadores de escasez», ha explicado la Consellería de Medio Ambiente en una nota. El Plan especial de sequía de Galicia-Costa establece condiciones de salida de los escenarios que exigen una «recuperación suficientemente consolidada de los indicadores, por lo que un episodio puntual de lluvia no implica automáticamente levantar una prealerta o una alerta», ha añadido.

Durante la reunión de la Oficina Técnica da Seca, los técnicos tuvieron en cuenta tanto los datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez. En base a ello, determinaron que las precipitaciones registradas en los últimos días todavía no se reflejan en los indicadores empleados para hacer la evaluación, por lo que su efecto deberá analizarse en el siguiente informe. Los embalses de Galicia-Costa están en el 62,5 % de su capacidad, 11,4 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en las mismas fechas del año pasado.

Los municipios afectados por la alerta son los englobados en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, así como Baiona, donde no se ha llegado a declarar la alerta pero sí se aplican medidas equivalentes a ese escenario. En el sistema del Lérez están Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa. En la cuenca del Anllóns, son Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas.

Además, están en prealerta los 59 municipios de otras cuatro unidades territoriales, las del río Tambre y ría de Muros; del río Grande, en Camariñas; del río Mandeo y ría de Betanzos, y del río Landro y río Ouro. La alerta por sequía supone la adopción de medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes, tales como la prohibición de usos prescindibles como baldear calles, llenar piscinas, regar jardines y, si fuese necesario, cortes de agua puntuales. Por su parte, la prealerta implica un «seguimiento intensivo» de la situación meteorológica, los niveles de ríos y embalses y las posibles incidencias detectadas, con medidas de concienciación a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua.