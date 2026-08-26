Trece personas murieron en 26 días de agosto en las carreteras de Galicia

Un hombre murió durante la madrugada de ayer en Sarria, cuando el coche en el que circulaba se salió de la vía en el kilómetro 19 de la LU-546, en la zona de Balmao, y cayó por un terraplén. Su cuerpo tuvo que ser excarcelado. Su acompañante, que salvó la vida, salió del vehículo por su propio pie. pablo fernández

En los primeros 26 días de agosto perdieron la vida 13 personas en las carreteras de Galicia, incluidos dos peatones. Este mes negro para la seguridad vial se agravó en la última semana, cuando se produjeron siete muertes, seis de ellas en las últimas 48 horas. Esas cifras suponen un fuerte contraste con julio, cuando la DGT contabilizó seis muertes. Aquella cifra suponía una mejora con respecto al mismo mes del año anterior, en el que se habían registrado el doble de fallecimientos, pero agosto ha roto esa tendencia.

Las dos últimas víctimas se registraron en otros tantos accidentes ocurridos ayer en Sarria y Marín. El 112 tuvo conocimiento del primero de esos sucesos, el de Sarria, alrededor de las 03.30 horas. La persona que avisó a emergencias explicó que un coche se salió de la vía en el kilómetro 19 de la LU-546, en la zona de Balmao, y cayó por un terraplén. En el vehículo viajaban dos hombres jóvenes. Uno de ellos pudo salir del vehículo por su propio pie. El otro ocupante quedó inconsciente, atrapado en el interior. El 112 solicitó la intervención del 061, los Bomberos de Sarria y la Guarda Civil de Tráfico. Los bomberos encontraron al viajero que pudo salir del vehículo. Sufría dolor abdominal. Su acompañante, que seguía en el interior del coche y al que tuvieron que excarcelar, había fallecido. Casi de inmediato llegaron los profesionales sanitarios del 061, que solo pudieron confirmar la muerte.

Un accidente laboral

El otro accidente mortal del miércoles ocurrió en Marín. Perdió la vida el empleado de una empresa que hace obras en la Escuela Naval Militar. El 112 Galicia confirmó que el suceso se produjo hacia las 10.00 horas y que fue un particular el que informó de que había un camión volcado en el interior del recinto castrense. El informante también advirtió al servicio de emergencias de que el conductor podía estar fallecido o gravemente herido.

Desde el 112 se informó al 061, los Bombeiros do Morrazo, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pese a los esfuerzos de los servicio de emergencias, solamente se pudo confirmar el fallecimiento del trabajador.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de las causas del siniestro. Una portavoz del cuerpo confirmó que se trata de un accidente laboral. También explicó que el camionero trabajaba para una empresa ajena a la Escuela Naval que está haciendo obras en las instalaciones. La primera hipótesis apunta que, cuando se estaban descargando hierros, el vehículo se desestabilizó, volcó y aplastó al trabajador. La escuela se ha limitado a explicar que «el suceso se está investigando», y no facilitó más información por ahora.