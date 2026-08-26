El PSdeG reclama a la Xunta que solvente la falta de recursos para alumnos con necesidades específicas

El diputado Julio Torrado, este miércoles durante la rueda de prensa convocada por el PSdeG en Santiago.

El diputado del PSdeG Julio Torrado instó este miércoles al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a afrontar el inicio de curso «facendo de algo máis que de contertulio» y le reclamó que tenga en cuenta la falta de recursos humanos que, a juicio de los socialistas, se da en la enseñanza pública gallega. Torrado felicitó irónicamente al conselleiro por «comparecer antes ca en exercicios anteriores» y advirtió que no solo es necesario incrementar las plantillas, sino ser consciente «das condicións dalgúns traballadores do ámbito educativo».

Sobre el descenso de alumnos que se da en las aulas gallegas por el declive demográfico, Torrado asegura que el PSdeG «leva tempo alertando» del tema y asegura que muchas escuelas que se mantienen abiertas en muchas localidades gallegas lo hacen «grazas á poboación migrante e a persoas de fóra que tiveron fillos aquí» y que contribuyen a fijar población en el sistema educativo. «Son cuestións que o PP trata con moita ledicia, pero que temos que ter en conta», subrayó.

En relación con los ratios de alumnos por profesor, Torrado considera evidente que a menos alumnos haya mejores ratios de profesor por estudiante, pero insta a «atender as necesidades» de todo el alumnado y a «garantir contratos de calidade» para el profesorado. Torrado también reclama a la Xunta que se cubran las plazas profesionales de Pedagoxía Terapéutica y de Audición e Linguaxe y le pide a la Xunta que trabaje para solventar este año la falta de recursos para el apoyo de alumnos con necesidades educativas especiales. «Non parece que estean pola labor, pero pedimos que atenda aos nenos e nenas que o precisan», aseguró.