Vota y opina: ¿Te parece bien que la Xunta financie la presencia de capellanes en los hospitales?

Vista el Hospital Clinico (CHUS) de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

840.000 euros al año para pagar a los capellanes del Sergas. Es lo que destina la Xunta cada año para financiar la presencia de los religiosos que trabajan distribuidos en las siete áreas sanitarias. En estos momentos son 53. El Gobierno gallego explica que «respecta as persoas que libremente empregan os servizos que ofrecen os sacerdotes que realizan labores de acompañamento tanto aos enfermos coma as súas familias». Es la Administración sanitaria quien paga este servicio, pero los sacerdotes no son empleados de los servicios de salud, y así lo recordaba una sentencia del TSXG del año 2021. En ella se recuerda que, aunque es el Sergas quien paga los salarios y las cuotas a la Seguridad Social, la actividad religiosa es totalmente ajena al organismo sanitario. Y tú, ¿qué opinas? ¿te parece bien que la Xunta financie la presencia de capellanes?

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