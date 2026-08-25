La patronal gallega pide acelerar la cooperación sanitaria de urgencias con el Norte de Portugal

En una imagen de archivo, instalaciones del 112 Galicia en A Estrada. E CUIÑA

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) pidió este martes a los gobiernos de España y Portugal que aceleren la implementación del 112 transfronterizo entre la comunidad y el Norte de Portugal, puesto que consideran que este proyecto debería estar entre las prioridades de la cooperación interregional.

Según trasladó en una nota de prensa, la patronal gallega considera que «no es razonable» que este plan de mejora del servicio y eficiencia de las urgencias sanitarias siga sin estar operativo tras dos años de trabajos y acuerdos alcanzados entre ambos países.

Además, coinciden con el organismo homólogo portugués CCDR Norte y su presidente, Álvaro Santos, en que este proyecto se trata de una prioridad, ya que sincroniza los medios de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia y los del Instituto Nacional de Emergência Médical (NEM) para facilitar que se atienda a los pacientes, sin que importe el lado de la frontera en el que se encuentren. Por ello, también apoyan a Santos en su intención de trasladar esta materia a la próxima Comisión Luso-Española para la Cooperación Transfronteriza.

En junio de este año, durante su reunión con Santos, el presidente del CEG, Juan Manuel Vieites, subrayó que la cooperación transfronteriza «constituye una necesidad para ganar competitividad y consolidar una estrategia común de crecimiento», sobre lo que la CEG agrega que la colaboración «no puede limitarse a declaraciones de voluntad, sino que debe materializarse en servicios y proyectos comunes que tengan un impacto directo sobre ciudadanos y empresas».

Vieites ya ha defendido en «numerosas ocasiones» la necesidad de reforzar el entendimiento entre los organismos para eliminar las barreras fronterizas e insiste ahora en que ambas regiones comparten una «realidad económica y social que exige avanzar en soluciones comunes». «Cuando se produce una emergencia, la frontera no debería ser un obstáculo para que la persona reciba la respuesta más rápida y eficaz posible», asevera Vieites.

Piden profundizar en la cooperación

Dicho esto, la organización empresarial gallega recuerda que la eurorregión constituye uno de los espacios de cooperación transfronteriza más consolidados de Europa y que defienden que esta integración debe profundizarse mediante proyectos conjuntos capaces de mejorar la calidad de vida y la competitividad de ambos territorios.

En su documentación sobre el Plan de Inversiones Conjuntas de la Eurorregión, la CEG identifica precisamente la cooperación transfronteriza como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y sitúa la salud y la seguridad entre los ámbitos estratégicos de actuación. Por lo tanto, consideran necesario «dar un nuevo impulso político y operativo al proyecto, establecer un calendario claro para su puesta en funcionamiento y reforzar la coordinación entre las administraciones y organismos responsables a ambos lados de la frontera».

Asimismo, la confederación entiende que la experiencia del 112 transfronterizo debe servir para avanzar en otros ámbitos de cooperación sanitaria, protección civil y prestación de servicios públicos transfronterizos. «Si queremos que la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal funcione cada vez más como un espacio integrado, debemos eliminar las barreras allí donde más afectan a las personas. La atención ante una emergencia es uno de los ámbitos en los que la cooperación debe ser inmediata, eficaz y sin fronteras administrativas», añade su presidente.

Así pues, la CEG asegura que la próxima reunión de la Comisión Luso-Española para la Cooperación Transfronteriza se trata de una oportunidad para fijar compromisos concretos, desbloquear las cuestiones pendientes y avanzar en la puesta en funcionamiento del proyecto. De esta manera, reitera su compromiso con el fortalecimiento de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y con una cooperación transfronteriza basada en resultados concretos, que favorezca la movilidad, la actividad económica, la cohesión territorial y el bienestar de los ciudadanos de ambos lados de la frontera.