La CGT denuncia el «deficiente servizo ferroviario» de Renfe entre Vigo y Ponferrada

Imagen de archivo de la línea del Miño, entre Ourense y Vigo Santi M. Amil

El sector ferroviario de la Confederación General del Trabajo (CGT) denunció este martes que Renfe está prestando un «deficiente servizo ferroviario» en el corredor del Miño que conecta Vigo y Ponferrada (León) con una línea de media distancia, tras contabilizar al menos 50 incidencias en los trenes que conectan estos destinos durante el pasado mes de junio.

En un comunicado, la CGT también destacó que las averías de los trenes 12604, 12607, 12611 y 12608, encargados del recorrido entre Vigo y Ponferrada, obligan a Renfe a contratar servicios de transporte alternativo con un autobús y un taxi por incidencia. Según explicaron, ya hay un autobús en el tramo entre Guillarei y Vigo porque el servicio ferroviario está suprimido por una mejora de infraestructuras, y un taxi que recoge y lleva desde O Barco de Valdeorras a los usuarios que vayan o salgan de Quereño y Sobradelo.

Además, afearon que, a pesar de haber remitido un escrito al Xerente de Servixo Público de Galiza de Renfe explicando la situación, las averías se han mantenido en los mismo servicios. «En mais da metade dos traxectos tivo que facerse por estrada por avería dos vehículos ferroviarios», detalló la CGT antes de agregar que los trenes 12604 y 12607 fueron sustituidos por autobuses en el 80 % de los servicios del mes de agosto.

Por lo tanto, reclaman "medidas urxentes" para mejorar el servicio de la línea del Miño que da servicios a pueblos y villas como Salvaterra do Miño, Frieira, Ourense, Monforte de Lemos, San Clodio, Quiroga, A Rúa de Petín, O Barco de Valdeorras, Sobradelo o Quereño y que utilizan sus habitantes para viajar a Santiago, Zamora o Madrid a través de los distintos enlaces ferroviarios.

Asimismo, criticaron que mientras viven esta situación se están ampliando los servicios de Eje Atlántico entre Vigo y Coruña con los trenes de la serie 106 que se usan con las conexiones de AVE entre Galicia y Madrid. «As liñas do interior de Galiza seguen sufrindo a falta de servizos ferroviarios de calidade, condenadas a un ferrocarril de continuas incidencias con vehículos con unha antigüidade de mais de 25 anos dende a súa derradeira reforma integral», concluyó el sindicato.