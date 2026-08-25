Aena y Transportes no se mojan en la polémica sobre Fly2Galicia

Registro de un vuelo realizado por la aerolinea Flyyo entre el aeropuerto israelí de Eilat y Nairobi, uno de los emplazamientos a los que fueron derivados residentes palestinos en Gaza Flightradar24

El Ministerio de Transportes y Aena han sido directamente interpelados en el Congreso de los Diputados para posicionarse respecto al inicio este otoño de los vuelos de Fly2Galicia mediante la utilización de la flota de la compañía Flyyo, a la que se vincula con el traslado a Kenia de palestinos residentes en Gaza. El BNG ha instado al Gobierno y al operador aeroportuario a revisar la autorización dada a la aerolínea que ya vende vuelos desde Santiago a ocho destinos españoles y europeos para este otoño, «debido a la relación de FlyYo con la limpieza étnica en Gaza».

Transportes no se da por aludido con la petición hecha por el diputado nacionalista Néstor Rego. El ministerio que dirige Óscar Puente eludió ayer tanto posicionarse sobre la petición de revisión de los derechos de vuelo (slots), como sobre la puerta abierta el lunes en Vigo por el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, a aplicar la ley de embargo a Israel contra Fly2Galicia.

Aena, directamente, deriva la responsabilidad de revisar o no la concesión de slots de la aerolínea a Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. Sin embargo, dicha institución, aunque tiene competencias para ordenar las franjas horarias en las que se puede volar por el espacio aéreo, no decide los derechos de aterrizaje y despegue en los aeropuertos españoles. Esa es, por normativa europea, una atribución encomendada a la Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias (Aecfa), organización privada sin ánimo de lucro integrada por Aena y catorce compañías aéreas.

Las principales causas para retirar slots a una aerolínea suelen ser por hacer un uso indebido de esos derechos operando de manera reiterada o intencionadamente en horarios muy diferentes a los asignados a sus vuelos por no utilizarlos al menos en el 80 % de los plazos adjudicados, o por sanciones medioambientales u operativas de cada aeropuerto. Es posible también revocar la autorización para una ruta y sus slots como medida de presión diplomática, como sería el caso demandado por el BNG y Sumar Galicia.

Flyyo, la aerolínea que aportará un Airbus A320 a Fly2Galicia para volar desde Santiago a Alicante, Granada, Zaragoza, Bruselas, Milán, Venecia, Múnich y Praga, hace la inmensa mayoría de los movimientos de sus tres aviones en recorridos realizados desde y hacia Israel. Larnaca, Atenas, Catania, Nápoles o Pafos son algunos de sus destinos más habituales. Sin embargo, los registros de vuelo de su aeronave con matrícula YR-ADD muestran un vuelo realizado el 12 de noviembre entre el aeropuerto israelí de Eilat y Nairobi, uno de los emplazamientos al que las investigaciones hechas por Associated Press apuntan que fueron llevados ciudadanos palestinos residentes en Gaza, como también a Sudáfrica e Indonesia.

El Gobierno español debe decidir si la participación apuntada de Flyyo en esos vuelos pudiera considerarse en los supuestos incluidos en el real decreto de septiembre del 2025 «contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina». Dicha normativa es clara sobre la prohibición de la transferencia de armas y combustible a Israel, o en el veto para la importación de productos del territorio palestino ocupado, aspecto en el que podría entrar el lucro obtenido por la aerolínea por sus servicios prestados en dichos asentamientos. Si veta a Flyyo, lo habitual es que Israel haga lo mismo con alguna compañía española.