Sumar exige a Fly2Galicia que explique la conexión de su operadora con vuelos organizados por una red de militares y exmiembros de la inteligencia israelí

El portavoz de Sumar, Paulo Carlos López, con los diputados Manuel Lago y Verónica Barbero.

Movimiento Sumar Galicia afirma que Flyyo, la operadora escogida por Fly2Galicia para su desembarco en el aeropuerto de Lavacolla, «realizou traslados de palestinos organizados a través dunha rede detrás da que AP [Associated Press] identificou unha organización fundada por militares e antigos membros da intelixencia israelí» y «segue sen identificar o intermediario israelí que lle contratou os voos». Por ese motivo su secretario general en Galicia, Paulo Carlos López, reclama explicaciones a la empresa y a la Xunta.

López considera que las informaciones conocidas esta semana afectan a la credibilidad del proyecto. «Flyyo non é unha compañía allea a Fly2Galicia, senón a aeroliña que vai poñer os avións, as tripulacións e realizar realmente os voos. Por iso Fly2Galicia debe explicar que sabía sobre estes antecedentes».

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Sumar explica que una investigación de AP desveló que Al-Majd, una entidad que se presentaba ante los palestinos como humanitaria y que canalizó varios vuelos para desplazarlos a otros países, era en realidad una tapadera de Ad Kan, una «organización israelí fundada por oficiais das Forzas de Defensa de Israel e antigos soldados de intelixencia». Su secetario general recuerda que Flyyo «participou directamente como transportista nunha desas operacións». Su propietario, Ziv Mayberg, reconoció que la compañía hizo los vuelos y fue contratada por un agente de viajes israelí al que se negó a identificar. López se pregunta «quen foi ese intermediario israelí, quen pagou os chárter e que información tiña Flyyo sobre a natureza destas operacións?».

Sumar señala además que la relación de esas operaciones con el Estado de Israel va más allá de lo empresarial, porque según medios de ese país, «Al-Majd contactou coa Dirección de Emigración do Ministerio de Defensa de Israel e esta trasladou a COGAT os datos dos 153 palestinos que participaron nun dos traslados». Cogat es una unidad dependiente del Ministerio de Defensa de Israel que interviene en la gestión de los territorios palestinos.

Esa información será enviada al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el fin de que analice la comercialización de los vuelos y si los consumidores disponen de toda la información y garantías a las que tienen derecho. «Hai persoas entregando o seu diñeiro para recibir un servizo dentro de varios meses. Polo tanto, estamos tamén ante unha cuestión de dereitos das persoas consumidoras, de seguridade tamén», señaló el secretario general. López quiere que Consumo compruebe «se quen está comprando estes billetes sabe con claridade con quen contrata, quen responde comercialmente, quen vai operar o voo e que garantías existen en caso de cancelación ou incumprimento».

Sumar también reclamará explicaciones a la Xunta, que tuvo reuniones con los promotores de Fly2Galicia. «O Goberno galego non pode aparecer cando se anuncian novas conexións e desaparecer cando xorden as preguntas. Queremos saber que documentación pediu, que información recibiu sobre FLYYO e se comprobou os antecedentes da compañía que realmente vai operar os avións. Tamén se se falou disto na reunión do 5 de maio de 2026 do grupo de trallo de conectividade aérea de Galicia», señaló López.