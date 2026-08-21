Renfe ultima el uso de los AVE de larga distancia en recorridos del eje atlántico para ganar plazas
REDACCIÓN / LA VOZ
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La nueva oferta que aumentará los asientos en un 24 % se pondrá en marcha, previsiblemente, el 11 de septiembre21 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Renfe usará el mismo modelo de trenes que se emplea para los trayectos de AVE a Madrid en las conexiones de media distancia del eje atlántico, previsiblemente a partir del próximo 11 de septiembre. Por