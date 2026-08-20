La Xunta propone crear más embalses para hacer frente a las sequías

El embalse de Baíña, construido en la década de los ochenta, en una imagen de la semana pasada M.MORALEJO

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, abrió este jueves el debate sobre la necesidad de crear más embalses en Galicia para hacer frente a las sequías que afectan a la comunidad. Lo hizo en un acto en Oleiros, donde abordó la situación actual de escasez de agua, con 32 concellos de A Coruña y Pontevedra en alerta y más de doscientos en prealerta. Y la previsión, a falta de lluvias de calado y con la evolución de los embalses, los ríos y la demanda estacional, es que los problemas con el agua terminen afectando a nuevos municipios.

Vázquez señaló que los meses de enero y febrero fueron muy lluviosos (800 litros por metro cuadrado), frente a una primavera y verano que «foron os máis secos da historia». La conselleira explicó que los ríos gallegos son muy cortos y que, al no tener grandes embalses, «ao final a auga acaba no mar». «Nalgún sitio haberá que encorar a auga para tirar dela», dijo, puntualizando «aos do non polo non» que su propuesta no pasa «por encher Galicia de encoros».

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, afirmaba en una entrevista reciente con La Voz que la creación de nuevos embalses estaba sobre la mesa, «con toda la complejidad que pueda tener». Primero, explicaba, a nivel temporal: cualquier decisión va a llevar tiempo acometerla. Y segundo, la realidad orográfica de Galicia: las cuencas son pequeñas y la población está dispersa.

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Pese a su complejidad, y tras la propuesta de la conselleira de Medio Ambiente, parece ser una de las variables para hacer frente a la escasez de agua que la Xunta se está planteando. Desde Augas de Galicia explicaban que los últimos estudios que se realizaron en el entorno de Vigo no terminaron de ser concluyentes, y el director del organismo apuntaba a los beneficios de acometer mejoras en la red y en la infraestructura de potabilización. «Pero hay que seguir trabajando en todos esos estudios», confirmaba Fernández.

En Galicia-Costa, la cuenca que es competencia de la Xunta, hay nueve embalses de abastecimiento: Cecebre, Eiras, Forcadas, Caldas de Reis, Zamáns, Pontillón de Castro, Baiona, Beche y Vilagarcía. El último que se construyó fue el de Caldas de Reis, que comenzó a funcionar en el 2001.

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Aguas subterráneas

La conselleira también planteó estudiar las aguas subterráneas para paliar los efectos de las sequías, lo que ya afirmó que se está realizando en pequeñas poblaciones. Es otra de las alternativas por las que apuestan desde Augas de Galicia, que confirman que ya se han hecho estudios en Abegondo y en el entorno de A Coruña y Vigo. Diferentes baterías de pozos permitirían abastecer a zonas periurbanas de grandes ciudades, reduciendo la tensión que se genera en determinados núcleos durante los meses de verano. «Son trabajos que están iniciados y que requieren de la colaboración de muchos organismos», dice Roi Fernández, que desde Augas de Galicia promueven para poder hacer frente a una realidad recurrente, la sequía, que lo seguirá siendo.

La Xunta, que trabaja con la previsión de que la sequía podría prolongarse hasta el otoño, también está analizando con los ayuntamientos el agua que se pierde por evaporación, la vinculada al aumento de la población en verano —que en algunos concellos como Sanxenxo hace que el consumo se incremento hasta un 150 %— y a las empresas. «Estamos traballando cos concellos man a man», afirmó Vázquez.