Vota y opina: ¿Qué te parece que la Xunta proponga crear más embalses en Galicia para hacer frente a las sequías?

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Imagen de archivo del embalse de Eiras con poca agua
Imagen de archivo del embalse de Eiras con poca agua M.MORALEJO

Más de 200 concellos se encuentran en alerta o prealerta por escasez de agua

20 ago 2026 . Actualizado a las 17:38 h.

La Xunta ha abierto el debate sobre construir nuevos embalses para afrontar las sequías, después de que más de 200 concellos estén ya en alerta o prealerta por falta de agua. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que los ríos gallegos son muy cortos y que, al no tener grandes embalses, «ao final a auga acaba no mar». Augas de Galicia admite la complejidad técnica y temporal de cualquier proyecto, pero señala que es una opción sobre la mesa. En Galicia-Costa hay nueve embalses de abastecimiento y el último se construyó en el 2001 en Caldas de Reis. Y tú, ¿crees que la solución ante la sequía pasa por la creación de más embalses?

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