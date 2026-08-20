Vota y opina: ¿Qué te parece que la Xunta proponga crear más embalses en Galicia para hacer frente a las sequías?

Imagen de archivo del embalse de Eiras con poca agua M.MORALEJO

La Xunta ha abierto el debate sobre construir nuevos embalses para afrontar las sequías, después de que más de 200 concellos estén ya en alerta o prealerta por falta de agua. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que los ríos gallegos son muy cortos y que, al no tener grandes embalses, «ao final a auga acaba no mar». Augas de Galicia admite la complejidad técnica y temporal de cualquier proyecto, pero señala que es una opción sobre la mesa. En Galicia-Costa hay nueve embalses de abastecimiento y el último se construyó en el 2001 en Caldas de Reis. Y tú, ¿crees que la solución ante la sequía pasa por la creación de más embalses?

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