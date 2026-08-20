Renfe tendrá que hacer frente en el eje Lisboa-A Coruña al apoyo que la UE brinda a Iryo

Carlos Punzón
c. punzón VIGO / LA VOZ

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Un tren Frecciarossa de Iryo estacionado al lado de un AVE de Renfe, en una imagen de archivo.
Un tren Frecciarossa de Iryo estacionado al lado de un AVE de Renfe, en una imagen de archivo. J. N.

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20 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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