Renfe tendrá que hacer frente en el eje Lisboa-A Coruña al apoyo que la UE brinda a Iryo
VIGO / LA VOZ
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Los distintos sistemas de control y señales, y la diferente tensión imposibilitan hoy el acceso a Portugal de los trenes españoles20 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Renfe competirá en las líneas de alta velocidad que unirán España y Portugal con su homóloga lusa Comboios de Portugal, aunque no es descartable un posible acuerdo de explotación conjunta entre ambas compañías en el