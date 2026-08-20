Los ediles no adscritos de Santiago exigen explicaciones a la alcaldesa por avalar a Fly2Galicia

Ilustración de un avión de FlyYo publicada en la página web de la compañía rumana.

Mercedes Rosón, concejala no adscrita del Concello de Santiago, ha reclamado este jueves a la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), «explicacións inmediatas e sen rodeos» sobre la operativa de Fly2Galicia en el aeropuerto de Alvedro, además de acceso al expediente relacionado con el proyecto.

Rosón se hizo eco de las informaciones conocidas en los últimos días que generan «serias dúbidas operativas, xurídicas e éticas» sobre la operadora, y quiere conocer en detalle qué papel jugó el Concello de Santiago. «Non estamos ante unha simple anécdota comercial. Estamos ante un proxecto avalado institucionalmente polo Concello que presenta demasiadas sombras», afirmó.

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La concejala reclama en primer lugar conocer en qué consistió la colaboración municipal en el proyecto: «Queremos saber exactamente que apoio se prestou, en que consistiu esa mediación e se existiron compromisos económicos, patrocinios, contratos menores ou convenios con cargo ao orzamento municipal ou aos fondos destinados á promoción turística».

También exigió que se aclaren qué garantías técnicas y financieras se firmaron antes de que el Concello se implicase: Estamos falando dunha comercializadora que non dispón de licenza propia nin frota e que depende de terceiros operadores. Ante esta realidade, queremos saber quen responde ante os viaxeiros (...) e que garantías lle pediu o Concello á empresa».

Además Rosón afirma quen hay que abordar «a relación da operadora con empresas e capital vinculados a Israel» y la contradicción que, a su juicio, supone el apoyo del BNG al proyecto, que considera que debe ser explicada. «Resulta rechamante ver a un Goberno do BNG que fai bandeira pública e constante de determinados posicionamentos internacionais avalar, ás agachadas e sen transparencia desde os despachos de Raxoi e Incolsa, unha operación sustentada en aeronaves e capital vencellado a Israel».

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Finalmente, los concejales no adscritos reclaman al ejecutivo local que facilite toda la documentación relacionada con la operación: Queremos os contratos, os informes e toda a documentación enriba da mesa. A alcaldesa e a concellería de Turismo teñen que dar a cara e explicar canto custou esta operación, que avalaron exactamente e por que decidiron apoiala. Santiago merece saber que hai detrás de Fly2Galicia».