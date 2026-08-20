El Concello de Santiago niega compromisos económicos con Fly2Galicia y dice que desconocía su relación con Israel

Pasajeros en la zona de salidas de la terminal del aeropuerto Rosalía de Castro (Lavacolla). PACO RODRÍGUEZ

El Ayuntamiento de Santiago afirma que no ha contraído compromisos económicos o convenios de colaboración con la empresa Fly2Galicia. El gobierno local que preside Goretti Sanmartín (BNG) ha publicado un comunicado en el que aclara ese extremo después de que el PSOE y los concejales no adscritos exigiesen acceder al expediente de la relación con la empresa y explicaciones sobre la negociación con la firma, que pretende impulsar ocho conexiones charter desde Lavacolla con un solo avión y tiene relación con capital israelí.

La respuesta del ejecutivo local llegó la tarde de hoy jueves en forma de un comunicado que sostiene que «non existe ningún compromiso económico ou convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e Fly2Galicia, ou entre Turismo de Santiago -entidade de promoción turística municipal- e Fly2Galicia. Por tanto, non existe ningún expediente».

También aseguran que la «actividade corrente de Turismo de Santiago e do Concello» incluye reuniones con «múltiples compañías aéreas». En ese contexto de «actividade habitual» se llevaron a cabo «reunións» con el promotor de Fly2Galicia, ya que el Concello «valorou a oportunidade para Santiago».

Sobre las dudas planteadas acerca de la capacidad de la empresa, el gobierno local afirma que «non é competencia do Concello a fiscalización das compañías aéreas nin das axencias de viaxes que alugan avións ás compañías, incluíndo o seu funcionamento interno», esa tarea corresponde a organismos estatales y europeos. «Son AENA e as entidades responsables dos distintos aeroportos e espazos aéreos -neste caso as de Bélxica, Italia, Alemaña e Chequia- quen outorgan autorización, e o Concello non ten aí ningunha marxe de decisión».

Sobre la relación de la operadora de los vuelos, FlyYo, con capital israelí aseguran que «a información coa que conta o Concello limítase á publicada nos distintos medios de comunicación» y añaden que «o Concello non mantivo ningún contacto con esa compañía nin con ningún outro provedor de Fly2Galicia». Además el comunicado asegura que el compromiso del Concello «coa paz, co respecto aos dereitos humanos e coa fin do sufrimento do pobo palestino» es conocido.