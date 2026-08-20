El BNG reclama a la Xunta adoptar la política contra los eucaliptos del PP de Juanma Moreno

Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Joaquin Corchero | EUROPAPRESS

El BNG reclamó este jueves a al Gobierno de la Xunta, del PPdeG, que aplique en Galicia las medidas anunciadas por Juanma Moreno, presidente de Andalucía, también del PP, para reducir las masas de eucalipto tras el incendio de Niebla, en Huelva.

El Bloque considera que hay una contradicción en la política forestal del PP y se pregunta porque el mismo partido «defende a expansión do eucalipto» en Galicia mientras el presidente andaluz prefiere reducir la presencia de esa especie. «O que vale para Andalucía tamén ten que valer para Galiza», afirman los nacionalistas.

«O PP non pode presentar aquí como solución o mesmo modelo forestal que o seu propio partido identifica como un problema en Andalucía», insistió antes de criticar el apoyo de la Xunta al proyecto de Altri y un modelo industrial basado en la expansión de los eucaliptos.

Valcárcel considera que el anuncio de Moreno «da a razón ás advertencias que o BNG leva anos facendo no Parlamento galego», y recuerda que la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, llegó a calificar de «obsesión cos eucaliptos» las críticas el Bloque.

La parlamentaria insistió en que su partido pretendía advertir de las consecuencias sobre el territorio de la expansión del eucalipto, y también en la propagación de los incendios: «Agora é o propio presidente andaluz do PP quen recoñece a necesidade de reducir estas masas e recuperar especies autóctonas».