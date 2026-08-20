Andalucía consolida su dominio del tráfico de coca dejando atrás a Galicia

Álvaro Sánchez-Martín REDACCIÓN / LA VOZ

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La amplia operación llevada a cabo este lunes en la playa de Arnela, Muxía, se saldó con 26 detenidos y el decomiso de 1.617 kilos de cocaína.
La amplia operación llevada a cabo este lunes en la playa de Arnela, Muxía, se saldó con 26 detenidos y el decomiso de 1.617 kilos de cocaína. Guardia Civil

La Fiscalía reseña que los capos gallegos siguen siendo más difíciles de rastrear, mientras que los andaluces pecan de «alardeo» y «jactancia»

20 ago 2026 . Actualizado a las 21:50 h.

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