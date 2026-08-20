Andalucía consolida su dominio del tráfico de coca dejando atrás a Galicia

La amplia operación llevada a cabo este lunes en la playa de Arnela, Muxía, se saldó con 26 detenidos y el decomiso de 1.617 kilos de cocaína. Guardia Civil

Durante décadas, las informaciones sobre cocaína conducían inevitablemente a Galicia. Las planeadoras entrando de noche por las rías, los alijos descargados en playas escondidas y el poder de una generación de narcotraficantes creciendo imparables en el