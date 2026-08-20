Andalucía consolida su dominio del tráfico de coca dejando atrás a Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Fiscalía reseña que los capos gallegos siguen siendo más difíciles de rastrear, mientras que los andaluces pecan de «alardeo» y «jactancia»20 ago 2026 . Actualizado a las 21:50 h.
Durante décadas, las informaciones sobre cocaína conducían inevitablemente a Galicia. Las planeadoras entrando de noche por las rías, los alijos descargados en playas escondidas y el poder de una generación de narcotraficantes creciendo imparables en el