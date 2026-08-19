Vota y opina: ¿Qué te parecen las alternativas para evitar la A-6 en la salida de Galicia por las obras?

Acceso de vehículo de la A-6 a la N-6 en Becerreá PABLO FERNANDEZ

El corte de la A?6 en la montaña de Lugo con dirección a Madrid está complicando la operación retorno en Galicia, con colas de hasta seis kilómetros y conductores atrapados más de una hora para acceder a la N-6. Las retenciones se repiten en los días de mayor tráfico y afectan a la principal vía de entrada y salida de la comunidad. A falta de un plan especial de la DGT o Transportes, muchos viajeros buscan rutas alternativas para evitar el paso lento por Becerreá, Baralla, As Nogais o Pedrafita. Algunas opciones suponen más kilómetros o tiempo, pero permiten esquivar las retenciones que se prevén especialmente intensas en los fines de semana que quedan de agosto. Y a ti, ¿qué te parecen las alternativas para evitar la A-6 en la salida de Galicia por las obras?

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