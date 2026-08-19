Las incautaciones de cocaína en Galicia se multiplican por cuatro mientras bajan en el resto de España

Droga incautada en Ribadeo en enero del 2025, en una imagen de archivo.

Las incautaciones de cocaína se han reducido un 37 % en España, lo que el Ministerio del Interior atribuye a la presión policial, pero ha crecido un 385 % en Galicia, mientras que las de hachís se han incrementado un 29 %, aunque se mantienen en los niveles más bajos de la serie histórica. Así se recoge en la estadística anual de drogas 2025 publicada este miércoles por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Ministerio del Interior, que revela que el hachís lidera el montante de drogas incautadas, con 257 toneladas.

En total, las Fuerzas de Seguridad decomisaron el pasado año un total de 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína, además de 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis, 679 kilos de cristal y cantidades menores de otras drogas detectadas en el mercado clandestino como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís. El informe del CITCO argumenta que la caída del 37 % en las incautaciones de cocaína se debe a que la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico.

Así, según señala, se han llevado a cabo importantes operaciones sobre buques mercantes, lanchas rápidas y contenedores en los puertos españoles. A pesar del aumento del 29 % en las incautaciones de hachís respecto al 2024, las 257 toneladas aprehendidas están lejos de los registros del 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas). Interior recuerda que en los últimos años ha impulsado medidas de «enorme calado» para frenar estos tráficos ilícitos como la prohibición de las narcolanchas en 2018 o la penalización del ‘petaqueo’, introducida en el Código Penal a partir del pasado mes de abril.

En Galicia, se incautaron en 2025 un total de 9.338 kilos de cocaína, el 12,13 % de lo que se ha confiscado en España, lo que supone un 385 % más que en el 2024, cuando la cifra se quedó en 1.922 kilos, aunque es inferior a la del 2023, cuando alcanzó los 13.027. En cambio, la heroína ha caído un 52,95 % en la comunidad autónoma, hasta los 13 kilos, si bien es el 10 % de la incautada en España. En cuanto al hachís, en Galicia se han decomisado 181 kilos, lo que supone un 29,52 % mas que un año antes, y otros 142 de marihuana, un 19,37 % más. También se han detectado más de 2.100 unidades de éxtasis (un 660 % más) y un kilo de cristal, 258 unidades de anfetaminas y 2.069 de metanfetaminas.

Del mismo modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abiertas líneas de investigación frente a la aparición de nuevas tendencias en el mercado clandestino. El informe revela un aumento en las incautaciones de óxido nitroso, tusi —una mezcla de ketamina y MDMA—, ketamina o ciertos opioides, aunque el volumen de decomisos sigue siendo bajo en términos globales. No obstante, las autoridades siguen de cerca la penetración de estos estupefacientes, especialmente entre la población más joven, una tendencia común a otros países europeos.

Casi 700 detenidos en Galicia

En Galicia se produjeron 9.307 denuncias, un 11,85 % menos, y 699 detenciones, un 7,54 % más. Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el número de detenidos (5.267) por delitos contra la salud pública, seguida a corta distancia de la Comunidad de Madrid (5.238) y la Comunidad Valenciana (3.968). No obstante, el informe evidencia una reducción del número total de detenidos (-8,72 %) mientras que las denuncias se han mantenido prácticamente estables (0,42 %).