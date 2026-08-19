Fly2Galicia fletará los vuelos desde Santiago con aviones de capital israelí

Ilustración de un avión de FlyYo publicada en la página web de la compañía rumana.

La inusual forma en la que el turoperador Aviation Mobility Services Group anunció su despliegue en Lavacolla para operar vuelos chárter desde Santiago a ocho destinos nacionales e internacionales ha puesto el foco sobre la estructura empresarial que sostiene el proyecto, que cuenta con el respaldo del Concello de Santiago. La existencia de Fly2Galicia, la marca comercial con la que funciona, se conoció por primera vez en junio a través de la red social X, la misma plataforma en la que se anunciaron el domingo los destinos de los vuelos, cuyos billetes ya están a la venta.

Ese mismo día, el promotor en Galicia de la iniciativa, el búlgaro Gueorgui Iavorov Popov, confirmó el acuerdo con una compañía aérea especializada en vuelos chárter para operar desde Santiago. Según explicó el propio Popov, el contrato que firmó con la empresa funciona de la siguiente manera: la aerolínea se encarga de proporcionar el avión —una única aeronave operará los vuelos a los ocho destinos anunciados— y los pilotos, mientras que Aviation Mobility Services Group, una sociedad limitada constituida en enero en un coworking de la plaza de A Quintana, contrata la tripulación de cabina y se encarga de la estrategia comercial.

El martes, una vez que se activó la venta de billetes, se confirmó que operará los vuelos la rumana FlyYo, una aerolínea especializada en vuelos chárter que opera para terceros —turoperadores, en su mayoría— y que tiene su sede en Bucarest. Actualmente, su principal centro de actividad está ubicado en el aeropuerto de Tel Aviv, desde el que vuela a una veintena de destinos europeos gracias al acuerdo que firmó con varios turoperadores israelíes. Hace dos semanas, además, FlyYo anunció su intención de convertirse en una aerolínea ultra low cost a partir del 2027.

FlyYo se constituyó en el 2021 en Rumanía y fue adquirida dos años después por los Mayberg, una familia judioucraniana «con treinta años de experiencia en la aviación comercial», según destaca la propia empresa. Desde julio del 2023, el CEO de la compañía es Ziv Mayberg, anterior director ejecutivo del turoperador israelí Caspi Aviation LTD. Su padre, Aron Mayberg, fue durante tiempo uno de los mayores accionistas de la aerolínea Ukraine International Airlines, que cesó su actividad en el 2022.

Un periódico vinculó a FlyYo con vuelos de «emigración voluntaria» desde Gaza

El nombre de FlyYo, la compañía que operará los vuelos de Fly2Galicia, aparece reflejado en una investigación del diario israelí Haaretz. La empresa habría sido contratada, según confirmó al periódico el propio Ziv Mayberg, por un turoperador israelí que reservó dos vuelos para trasladar a gazatíes a Kenia. Detrás de esos servicios estaría la organización Al-Majd, que ofrecía, según Haaretz, abandonar la Franja a cambio de unos 2.000 euros en estos vuelos de «emigración voluntaria» hacia terceros países.

Sumar pide explicaciones sobre los vínculos con el traslado de palestinos

Sumar Galicia reclamó ayer «claridade e máxima transparencia» sobre la compañía FlyYo tras conocerse la relación de la empresa rumana con «voos utilizados para trasladar fóra de Gaza a cidadáns palestinos». Por ello, Sumar exige conocer qué papel tuvo la empresa en esos vuelos y pide al turoperador y a la aerolínea «transparencia e explicacións públicas antes do inicio das operacións en Galicia».

El promotor de Fly2Galicia, el búlgaro Gueorgui Iavorov Popov, se reunió con la Xunta y con el Concello de Santiago para presentar el proyecto. Mientras que el Gobierno gallego reconoció las conversaciones pero desvinculándose del proyecto, el gobierno municipal celebró la iniciativa. «Levamos meses axudando a que o proxecto saia adiante e traballando en contacto con Aena», aseguró la concejala de Turismo, Míriam Louzao (BNG).