Abre el plazo de las ayudas de la Xunta de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren o construyan vivienda en el rural

Un hombre observa los carteles de alquiler y venta de vivienda de una oficina inmobiliaria. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El próximo 27 de agosto se abrirá el plazo de solicitud de las subvenciones de la Xunta para la compra o promoción de vivienda por menores de 36 años en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 16 de noviembre. La convocatoria de ayudas fue publicada en la edición de este miércoles del Diario Oficial de Galicia. El objetivo del programa es facilitar a los jóvenes acceso a una vivienda en propiedad, sea mediante su adquisición o a través de su promoción en una parcela propiedad del solicitante.

La cuantía máxima de la ayuda será del 20 % del precio de adquisición de la vivienda o del coste de la autopromoción, sin incluir los gastos y tributos inherentes, con un máximo de 15.000 euros por vivienda. El precio de compra del inmueble, incluidos sus anexos, o el coste de la autopromoción no podrá superar los 250.000 euros.

La ayuda es compatible con los avales que ofrece la Xunta, cuya convocatoria está abierta hasta el 30 de agosto.