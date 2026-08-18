Trabajo multa con 3,5 millones a la Xunta por el programa de auxiliares de conversación del Ministerio de Educación

Dos auxiliares de conversación en un centro educativo de Ferrol (foto de archivo) JOSE PARDO

El programa de auxiliares de conversación que la Consellería de Educación decidió abandonar ante el riesgo de multas millonarias ha terminado igualmente en sanción para Galicia. La multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, de 3,5 millones de euros, fue comunicada hace unos días a la Xunta, según confirmó este martes el conselleiro, Román Rodríguez, que también anunció que recurrirán por la vía administrativa y judicial.

La sanción gallega, relativa a la provincia de A Coruña, se suma a las impuestas a otras comunidades por la situación laboral de estos auxiliares, entre ellas la Comunidad Valenciana, con 19 millones de euros, y Andalucía, con cinco millones. «Unha comunidade autónoma que segue ao pé da letra un plan do Ministerio de Educación é multada polo Ministerio de Traballo», señaló el conselleiro, que calificó la situación de «absolutamente anómala» y atribuyó el conflicto a la falta de coordinación entre ambos departamentos del Gobierno.

La Consellería de Educación había recibido un requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo de la provincia de A Coruña, poniendo en cuestión la situación laboral de los auxiliares. Las condiciones las fija el Ministerio de Educación, que es quien convoca el programa, y en ellas se establece que son personas que participan en un intercambio cultural, que reciben un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y manutención. El conflicto entre ministerios parte de si se considera o no que los auxiliares realizan un trabajo, ya que en el primer caso deberían estar dados de alta en la Seguridad Social. Así lo entiende el Ministerio de Trabajo, mientras que Educación y Exteriores parten de una relación de intercambio cultural.

En esta situación, Román Rodríguez anunció que la Xunta trabaja paralelamente en un programa alternativo que permita mantener este recurso educativo «con seguridade xurídica». Lamentó que «no último ano abriuse unha caixa de pandora» después de que «outro ministerio de outro partido político» comenzase a hacer inspecciones sobre si estos auxiliares de conversación tenían estatus de trabajador y debían ser sometidos a la legislación laboral. «O propio Ministerio de Educación di que non existe relación contractual laboral», insistió. Un criterio que no comparte el Ministerio de Trabajo.

El conselleiro adelantó que remitirá una carta a la ministra de Educación «pedindo un mecanismo de compensación económica» por estas multas. «Para que non paguen os galegos a ineptitude, o sensentido e a irracionalidade do Goberno de España», afirmó Román Rodríguez, que describió a las comunidades como «vítimas do descontrol que existe no Goberno».