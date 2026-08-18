Renfe ultima su desembarco en Portugal para competir con su alta velocidad

El tren Celta que une Vigo con Oporto en la estación olívica de Guixar Lorenzo

Giro de 180 grados en la estrategia internacional de Renfe. Tras fracasar en sus intentos de hacerse un hueco en Francia, la compañía ferroviaria española gira sus planes de expansión hacia Portugal, tal y como ha desvelado hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente. En una entrevista concedida a la agencia Europa Press, el responsable de la cartera de Transportes ha señalado que Renfe ha arrancado ya el proceso para homologar sus trenes de alta velocidad en Portugal con el objetivo de operar en un futuro en el trazado ferroviario luso, a punto de iniciar las obras de desarrollo de su red de alta velocidad.

Tras indicar que las trabas regulatorias galas han obligado a variar los planes de la compañía española, Puente concretó que Renfe ha iniciado la fase de intento de homologación de sus trenes de las series 106 y 107 de Talgo, los que ya conectan en el primer caso Galicia con Madrid y los que están previsto se sumen también a la alta velocidad gallega, en el segundo. «Son modelos muy adaptables al entorno portugués, que en parte es de ancho ibérico como España y estamos intentando homologarlos para poder trabajar allí», añadió el ministro aludiendo a las unidades de ancho variable adoptadas por Renfe para introducir el AVE tanto en Galicia como en Asturias.

Para Puente el cambio de enfoque en el plan de internacionalización de Renfe se produce al verse limitada la compañía en Francia a una escasa expansión de su alta velocidad en el sur y este del país con la línea entre Barcelona y Lyon y la de Madrid a Marsella. Con ello, la operadora española solo puede acceder a nueve localidades galas: Perpiñán, Narbona, Montpellier, Nimes, Valence, Aviñón, Aix-en-Provence, Lyon y Marsella. Como reconoció hoy el ministro, el objetivo de Renfe era seguir expandiéndose en Francia, pero las trabas regulatorias están retrasando su llegada a ciudades clave desde el punto de vista de la conectividad y la demanda como París.

«Hay que analizar la realidad y no empecinarse en cosas que parecen difíciles, por lo que estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas más hacia Portugal, que está en vísperas de desarrollar su red de alta velocidad y es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla», reflexionó Óscar Puente respecto a la concesión de la máxima prioridad ahora a la expansión portuguesa.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Puente avanza que Renfe prepara su desembarco en Portugal La Voz

Para el ministro, la sintonía de España en el ámbito del transporte es mayor con Portugal que con Francia: «Los dos países tenemos claramente el objetivo de estar vinculados a través de la red ferroviaria, pero, en el caso de Francia, la presión realizada en Europa para que impulse sus conexiones con España ha servido de muy poco», dijo.

El responsable de Transportes reiteró el compromiso del Gobierno español de tener listas las dos conexiones transfronterizas en 2030 con Francia y Portugal, a la espera de que ambos desarrollen la infraestructura dentro de sus fronteras. El horizonte de la próxima década es la última fecha que en realidad manejan los dos ejecutivos español y portugués para poner en servicio la línea Madrid-Lisboa, aunque con un servicio directo a través de una línea convencional completamente electrificada para conectar las dos capitales en un tiempo aproximado de 5 horas. En el caso del eje Vigo-Oporto, el calendario se ha ido moviendo hasta la última fecha estimada que es el 2033, con hitos clave todavía por concretar como el nuevo puente sobre el río Miño entre Tui y Valença.

Leer más: El tren fantasma a Portugal no sale de la vía muerta

Para Puente, la elección de los trenes de las series 106 y 107 resulta clave para los planes de expansión de Renfe, dado que advierte que podrán circular por distintos tipos de ancho de vías y con ello entrar en servicio de forma progresiva en territorio luso.

El gran escollo técnico para la compañía sigue siendo el retraso acumulado por Talgo en la entrega de los trenes de la serie 107, que suman dos años de demora pese a la multa impuesta al fabricante de 116 millones de euros por no haber cumplido tampoco los plazos fijados en el contrato de compra de las unidades encargadas de la serie 106. Puente no ha concretado la imposición de multas por el pedido de las unidades del 107 ya que indicó que esperará a recibirlos y a analizar las circunstancias antes de imponer cualquier multa en aplicación de las cláusulas del contrato. «Ahora estamos centrados en el proceso de evaluación y vamos a ver finalmente cuándo se produce la entrega para tener en cuenta todas las circunstancias».

El responsable de Transportes advirtió en el mismo encuentro informativo que los problemas de capacidad industrial que han llevado a Talgo a acumular demoras en la entrega de los trenes es un problema generalizado en la industria europea en firmas como Alstom, Siemens y Stadler. «No es de recibo que los tiempos medios de producción y puesta a disposición y certificación de un tren estén en torno a los seis años. Llegará un momento en el que si la industria no es capaz de fabricar a unos precios y plazos razonables, los chinos entrarán, y Europa tiene que tomar medidas para que no pase lo que ha pasado en la industria automovilística», avisa Puente.