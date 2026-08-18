Los atascos en la A-6 por las obras en la montaña de Lugo: «Era visto que ía pasar e houbo falta de planificación»
LUGO / LA VOZ
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José Rodríguez, presidente de la asociación Tradime, explica que numerosos transportistas están llegando tarde a los destinos y que supone un incremento de costes18 ago 2026 . Actualizado a las 12:24 h.
Las consecuencias de cortar en pleno verano unos 60 kilómetros de la A-6 en la montaña de Lugo, puerta de acceso y de salida de Galicia con la Meseta, para acometer las obras de reforma de