Los atascos en la A-6 por las obras en la montaña de Lugo: «Era visto que ía pasar e houbo falta de planificación»

1/5 Pablo Fernández 2/5 Pablo Fernández 3/5 Pablo Fernández 4/5 Pablo Fernández 5/5 Retenciones en la A-6 y la N-VI en el desvío de O Cereixal Pablo Fernández

Las consecuencias de cortar en pleno verano unos 60 kilómetros de la A-6 en la montaña de Lugo, puerta de acceso y de salida de Galicia con la Meseta, para acometer las obras de reforma de