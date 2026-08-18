Estas son las alternativas para evitar la A-6 en la salida de Galicia, cortada por obras y con grandes retenciones para circular por la N-6
LUGO, VIGO / LA VOZ
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Desde A Coruña solo hay 53 kilómetros más a través de Sarria y la N-120 por Valdeorras, y desde Santiago compensa ir por Ourense para o coger la N-120 hacia el Bierzo o la A-52 hacia Benavente18 ago 2026 . Actualizado a las 21:41 h.
La operación retorno de vacaciones de verano se está complicando en el norte y el centro de Galicia debido al corte de la A-6 en la montaña de Lugo para acometer las necesarias obras de