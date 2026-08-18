Estas son las alternativas para evitar la A-6 en la salida de Galicia, cortada por obras y con grandes retenciones para circular por la N-6

Caravana de vehículos circulando este verano por el centro de Becerreá al estar cotada la A-6 y tener que usar la N-6 Pablo Fernández

La operación retorno de vacaciones de verano se está complicando en el norte y el centro de Galicia debido al corte de la A-6 en la montaña de Lugo para acometer las necesarias obras de