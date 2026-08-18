Acaba la recogida de muestras de los residuos radiactivos frente a la costa gallega

Imagen de un barril con residuos radiactivos tomada por el buque oceanográfico francés Pourquoi Pas? a unos 4700 metros de profundidad en la expedición oceanográfica liderada por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia CNRS | EFE

Una expedición del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia ha analizado el estado de los residuos radiactivos procedentes de más de 200.000 barriles vertidos entre los años 40 y los 80 del siglo pasado en la zona abisal atlántica, a 650 kilómetros de Galicia.

Las muestras recogidas en la campaña, en la que participaron investigadores del Centro Nacional de Aceleradores y la Universidad de Sevilla, se estudiarán en la capital andaluza en la única instalación de España de espectrometría de masas con aceleradores, informa EFE.

El objetivo es saber si las sustancias radiactivas se han dispersado y evaluar su interacción con los ecosistemas de las profundidades marinas, detallaron desde la universidad en una nota de prensa.

El submarino tripulado Nautile, capaz de operar a profundidades de hasta 6.000 metros, colaboró en la expedición, que incluyó inmersiones a más de 4.700 metros de profundidad para recoger agua, sedimentos y organismos marinos cerca de los barriles.

La investigación se lanzó desde el buque oceanográfico galo Pourquoi Pas? —¿Por qué no?—, e intentará avanzar en el conocimiento de una de las mayores zonas históricas en aguas profundas de vertido de residuos radiactivos, procedentes de actividades nucleares civiles e investigación.

La investigación en tierra

La espectrometría de masas con aceleradores, con la que se van a analizar las muestras, sirve para detectar radionúclidos presentes en concentraciones muy bajas, como isótopos de uranio y plutonio ligados a la industria nuclear.

Esa tecnología permitirá identificar el origen de los materiales, reconstruir procesos de dispersión y comprender la evolución de estos residuos en el océano profundo.

Esos métodos posibilitarán avances en la detección de radionúclidos de interés ambiental y abrirán nuevas líneas de investigación sobre contaminación marina y gestión de residuos radiactivos.

El proyecto de investigación, denominado NODSSUM26 por las siglas en inglés de Nuclear Ocean Dump Site Survey and Monitoring, integra también a instituciones de referencia de países europeos como Alemania y Noruega.