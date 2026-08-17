La Xunta admite contactos con Fly2Galicia, pero se desvincula de su proyecto para Lavacolla

Interior de la terminal del aeropuerto de Santiago, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

La Xunta admitió este lunes contactos con Aviation Mobility Services Group, el turoperador que anunció el domingo el acuerdo con una compañía aérea para volar desde el aeropuerto de Santiago a ocho destinos nacionales e internacionales a partir del próximo mes de diciembre. Pese a reconocer esos contactos, el Gobierno gallego se desvincula del proyecto, comercializado con la marca Fly2Galicia, y asegura que las reuniones con el promotor de estas conexiones aéreas se produjeron «no marco do modelo proposto por AENA e respondendo así á petición de colaboración institucional para a captación de novas rutas aéreas».

El promotor de la iniciativa, el búlgaro Gueorgui Iavorov Pavov, destacó el domingo las reuniones que mantuvo con el Concello de Santiago y con la Xunta, que confirma «encontros cos responsables desta nova compañía no marco da rolda de contactos mantidas con varias institucións». También recalcan que la Xunta «non financia voos nin aeroliñas e continúa coa liña de traballo mantida dende hai anos centrada na promoción en orixe».

Quien también confirmó contactos con esta empresa es el Concello de Santiago. La concejala de Turismo, Miriam Louzao, destacó que llevan meses «axudando a que o proxecto saia adiante». Desde A Coruña, el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, consideró «muy arriesgada y a corto plazo» la propuesta de Fly2Galicia y declaró que existe «un problema de coordinación», a su juicio competencia de la Xunta, porque «se está hablando de los mismos destinos en dos aeropuertos a 40 minutos».

El turoperador Aviation Mobility Services Group informó este domingo del acuerdo con una compañía para operar vuelos chárter desde Santiago a ocho destinos nacionales e internacionales desde el 1 de diciembre. Estos vuelos chárter unirán, previsiblemente, el aeropuerto Rosalía de Castro con las terminales españolas de Zaragoza, Alicante y Granada, y con las europeas de Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán. Todas las rutas, según señala el turoperador, tendrán dos frecuencias semanales, salvo la conexión con Alicante, que funcionará tres días. Según indicó el promotor, la página web y la venta de billetes se activarán este martes.